Top-Transfer: BFC Preussen holt nächsten Babelsberger

Am Mittwoch hat der BFC Preussen mit Nino Lessel seinen ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt (FuPa berichtete). Der 21-jährige Innenverteidiger spielte in der nun abgelaufenen Spielzeit beim Ligakontrahenten Babelsberg 03. Einer seiner Mitspieler war Maurice Covic. Und wird es auch in Zukunft sein. Denn Covic wurde am heutigen Donnerstagnachmittag ebenfalls beim BFC Preussen vorgestellt.

Der 28-Jährige verabschiedete sich am Mittwoch auf Instagram von den 03-Fans, schrieb: „Leider ist es an der Zeit, nach zwei wundervollen Jahren Abschied zu nehmen. Es waren zwei turbulente, aber unglaublich schöne Saisons. Babelsberg ist wie eine zweite Heimat geworden. Für mich ist jedoch der Moment gekommen, neue Prioritäten zu setzen und mich der Beendigung meines Masterstudiums zu widmen."