Top-Transfer: BFC Preussen holt nächsten Babelsberger

Der BFC Preussen hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang vermeldet. Auch er kommt vom SV Babelsberg 03.
Am Mittwoch hat der BFC Preussen mit Nino Lessel seinen ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt (FuPa berichtete). Der 21-jährige Innenverteidiger spielte in der nun abgelaufenen Spielzeit beim Ligakontrahenten Babelsberg 03. Einer seiner Mitspieler war Maurice Covic. Und wird es auch in Zukunft sein. Denn Covic wurde am heutigen Donnerstagnachmittag ebenfalls beim BFC Preussen vorgestellt.
Der 28-Jährige verabschiedete sich am Mittwoch auf Instagram von den 03-Fans, schrieb: „Leider ist es an der Zeit, nach zwei wundervollen Jahren Abschied zu nehmen. Es waren zwei turbulente, aber unglaublich schöne Saisons. Babelsberg ist wie eine zweite Heimat geworden. Für mich ist jedoch der Moment gekommen, neue Prioritäten zu setzen und mich der Beendigung meines Masterstudiums zu widmen."
Das Fußballspielen gibt der zentrale Mittelfeldspieler aber nicht gänzlich auf. Bei Preussen soll Covic mit all seiner Erfahrung zur Etablierung in der vierten Liga beitragen. Pierre Seiffert, sportlicher Leiter des BFC, erklärt: „Es freut uns enorm, einen so gestandenen und großartigen Fußballer für unseren Verein gewinnen zu können. Maurice hat bereits gezeigt, dass er auf diesem Niveau voll abliefern kann. Deshalb blicken wir voller Zuversicht und Vorfreude auf eine hoffentlich erfolgreiche gemeinsame Zukunft."
Covic wurde beim SC Staaken und Hertha BSC ausgebildet, sammelte dort über Jahre reichlich Erfahrung in der Regionalliga Nordost, durfte gelegentlich bei der ersten Mannschaft reinschnuppern. In Babelsberg absolvierte der gebürtige Berliner in der abgelaufenen Saison 30 Regionalliga-Spiele, in denen er vier Tore erzielte und sechs weitere vorlegte.