Erster Neuzugang: BFC Preussen holt Stammspieler von Babelsberg 03

– Foto: Sebastian Räppold

Nun ist Sommerpause und somit Zeit, personelle Veränderungen vorzunehmen. Das Karriereende von Patrick Breitkreuz wurde bereits vor dem letzten Spiel gegen Meuselwitz bekannt. Der Kapitän hängt die Schuhe an den Nagel, bleibt dem Verein aber erhalten und fungiert künftig als Co-Trainer neben Daniel Volbert und Thorben Marx, die ihre Verträge verlängert haben.

Die erste Regionalliga-Saison des BFC Preussen hätte wohl kaum besser laufen können. Der Aufsteiger aus der NOFV Oberliga Nord etablierte sich zügig in der vierten Liga, sammelte fleißig und konstant Punkte. Am Ende stehen derer 50 zu Buche. Damit haben die Berliner einen starken achten Platz belegt.

Nun hat der Verein einen ersten Neuzugang für den Kader vermeldet. Vom SV Babelsberg 03 wechselt Nino Lessel nach Lankwitz. Der 21-Jährige schaffte zunächst bei Staaken den Sprung aus dem Nachwuchs ins Oberliga-Team, machte dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und wechselte 2025 zum SV Babelsberg 03. Dort hatte Lessel unter Ronny Ermel zunächst Anlaufschwierigkeiten, musste lang auf seine Chance warten. Die bekam er schließlich nach dem Trainerwechsel im Winter. Johannes Lau setzte auf den Innenverteidiger, brachte ihn in 14 der 15 Partien in 2026, meist über die volle Distanz.

Dennoch trennten sich die Wege nun. Bei Preussen will der gebürtige Nauener nun die nächsten Schritte gehen. Pierre Seiffert, sportlicher Leiter beim BFC, ist glücklich über die erste Neuverpflichtung: „Wir freuen uns sehr, ein so junges und gleichzeitig starkes Talent für unseren Verein gewinnen zu können. Nino bringt trotz seines Alters bereits viel Reife, Mentalität und Qualität mit. Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird.„