Top-Teams beim TuS Ergenzingen: Bitzer Cup Herren und Junioren

Am 13. und 14. Juli steht beim TuS Ergenzingen alles im Zeichen des Fußballs. Der Bitzer Cup, sowohl für Herren- als auch für Juniorenteams, verspricht spannende Spiele und hochklassigen Amateurfußball. Am Samstag und Sonntag treffen höherklassige regionale Amateur-Teams und U19-Teams namhafter Profivereine aufeinander.

Samstag 13.07.2024 | BITZER Cup Herren

11.00 Uhr: Einlagespiel: TuS U17 - SSV Reutlingen U17

13.30 Uhr: TuS Ergenzingen (Bezirksliga) - TSG Backnang (Oberliga)

15.00 Uhr: FC 08 Villingen (Regionalliga) - TSG Balingen (Oberliga)

16.25 Uhr: Show-Act: Kristinas Kleine Tanzschule

17.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (Verlierer Halbfinals)

18.30 Uhr: Finalspiel (Gewinner Halbfinals)

20.00 Uhr: Siegerehrung auf der Partybühne

20.10 Uhr: OPEN AIR PARTY auf dem Sportgelände (Musik ab 19 Uhr)

Die Teams:

FC 08 Villingen (Regionalliga Südwest): Nach der Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest kehrt der FC 08 Villingen als Doublesieger und Neu-Regionalligist zurück an die Breitwiese. Die Villinger holten zudem den südbadischen Vereinspokal und treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Heidenheim.

TSG Balingen (Oberliga BW): Nach sechs erfolgreichen Spielzeiten in der Regionalliga startet die TSG Balingen nun in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem fast komplett neuen und sehr jungen Kader, darunter die aufstrebenden Eigengewächse Bastian Maier, Noel Feher und Samuel Schneider, will die TSG Balingen neu durchstarten.

TSG Backnang (Oberliga BW): Die TSG Backnang ist ein Traditionsverein mit bescheidenen finanziellen Mitteln. Der Verein, bekannt als "Arbeiterverein", setzt auf die Entwicklung junger Talente und konnte in der letzten Saison den 11. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg erreichen.

TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald): Gastgeber und Außenseiter des Turniers.

---

BITZER Cup Junioren am 14. Juli

Am Sonntag, den 14. Juli 2024, geht es weiter mit dem BITZER Cup Junioren, bei dem vier U19-Teams namhafter Profivereine um den Titel kämpfen. Auch hier wird mit den Halbfinals gestartet, gefolgt von den Platzierungsspielen und dem großen Finale.

Sonntag 14.07.2024 | BITZER Cup Junioren (U19)

09.30 Uhr: Weißwurstfrühstück

10.00 Uhr: Einlagespiel: TuS U19 - SSV Reutlingen U19

11.00 Uhr: Zoki-Talk: moderierte Talkrunde mit bekannten Gästen

12.30 Uhr: SC Freiburg - Karlsruher SC

14.00 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern München

15.25 Uhr: Show-Act: TuS-Turnen

15.55 Uhr: Spiel um Platz 3 (Verlierer Halbfinals)

17.20 Uhr: Show-Act: Cheerleader VfL Herrenberg (Halbzeit)

17.25 Uhr: Finalspiel (Gewinner Halbfinals)

18.55 Uhr: Siegerehrung vor der Haupttribüne

Die Teams:

VfB Stuttgart U19: Deutscher Rekordmeister und Rekordgewinner des BITZER Cup. Die U19 des VfB Stuttgart, trainiert von Nico Willig, nimmt zum 18. Mal am Turnier teil. Mit sechs Turniersiegen ist der VfB der erfolgreichste Teilnehmer.

FC Bayern München U19: Nach 1996 wieder in Ergenzingen vertreten. Der FC Bayern München bringt seine hochbegabten U19-Talente mit, die in der UEFA Youth League vertreten sind und den FC Bayern auf internationalem Niveau repräsentieren.

SC Freiburg U19: Wiederaufstieg in die U19 Bundesliga und Finalteilnahme im DFB-Pokal. Die U19 des SC Freiburg hat eine starke Saison hinter sich und nimmt regelmäßig am BITZER Cup teil.

Karlsruher SC U19: Titelverteidiger des BITZER Cup Junioren. Die U19 des KSC sorgte in der letzten Saison für Schlagzeilen und belegt einen vorderen Tabellenplatz.

---

Die Geschichte des Turniers:

Seit 1972 wird das Ergenzinger Turnier ausgetragen und hat sich zu einem der wichtigsten Jugendfußball-Turniere Deutschlands etabliert. In Ergenzingen messen sich Jahr für Jahr die Stars von morgen. Zahlreiche namhafte Klubs und spätere Weltstars haben hier ihre ersten Schritte gemacht. Trainer wie Thomas Tuchel, Marco Rose und Christian Streich coachten bei diesem Turnier ihre Teams, und Spieler wie Oliver Kahn, Mehmet Scholl, André Schürrle und Thomas Rosicky starteten hier ihre Karrieren.

Mit dem neuen Konzept, das 2023 eingeführt wurde, bleibt die Tradition des attraktiven Profifußballs mit Stars von morgen und einem Fest für die Region bestehen. Das Turniertermin wurde auf den frühen Fußball-Vorbereitungstermin im Juli verlegt.