Top-Spieler der Landesliga: Topal überragt, Galic & Kürkciyan liefern Landesliga :Enes Topal glänzt mit fünf Scorerpunkten für 1. Spvg Solingen-Wald 03, Branimir Galic und Levon Kürkciyan treffen dreifach, Max Werner und Paul Anton Renneberg drehen Spiele. von André Nückel · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Hinsetzen und genießen: Enes Topal erzielte ein Tor und vier Vorlagen. – Foto: Markus Becker

Der 24. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte einige klare Protagonisten - vor allem mit Blick auf die reinen Ausbeute der Spieler, denn einige Akteure haben das Geschehen ihrer Mannschaft nahezu im Alleingang geprägt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Topal als überragender Spielmacher, zwei Dreierpacker Im Mittelpunkt steht ohne Zweifel Enes Topal, der beim 5:0-Erfolg von 1. Spvg Solingen-Wald 03 beim FC Remscheid eine außergewöhnliche Leistung zeigte. Ein eigener Treffer und gleich vier Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache. Topal war an nahezu jeder gefährlichen Aktion beteiligt und lenkte das Offensivspiel seiner Mannschaft mit bemerkenswerter Übersicht. Profiteur dieser Gala war unter anderem Fabio Di Gaetano, der zwei Treffer erzielte und die Vorlagen seines Mitspielers konsequent verwertete. Gemeinsam standen beide sinnbildlich für die offensive Dominanz der Solinger.

Ebenfalls herausragend präsentierte sich Branimir Galic von SC Union Nettetal, der beim 6:1 gegen VfB 03 Hilden II gleich dreimal traf und damit maßgeblich am Kantersieg beteiligt war. In Gruppe 2 zog Levon Kürkciyan nach und schnürte beim 6:1 von Viktoria Goch gegen DJK Sportfreunde Katernberg ebenfalls einen Dreierpack. Besonders bemerkenswert: Seine Treffer fielen zu entscheidenden Zeitpunkten und sorgten früh für klare Verhältnisse (1:0 und Doppelschlag nach der Pause). Top-Joker im Abstiegskampf Neben den Dreierpacks waren es vor allem Spieler, die in engen Spielen den Unterschied machten: Max Werner von Sportfreunde Hamborn 07 drehte beim 3:2 gegen FC Kray die Partie mit einem Doppelpack, darunter ein verwandelter Strafstoß zur Führung. Seine Einwechslung erwies sich als spielentscheidend. Ähnlich effektiv präsentierte sich Paul Anton Renneberg von Sportfreunde Niederwenigern, der beim 4:2 gegen Mülheimer FC 97 binnen weniger Minuten doppelt traf und sein Team damit auf die Siegerstraße brachte.