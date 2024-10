Top-Spiel bei Titelkandidat Nummer eins

Es ist das Highlight des 14. Spieltags der B-Klasse PS/ZW Ost, die Mannschaft des SV Erlenbrunn reist als Tabellenzweiter zum Tabellendritten, dem absoluten Top-Favoriten auf die Meisterschaft, der SG Bruchweiler. Es ist ein Spiel, dass sehr viel Spannung und guten Fußball verspricht. Wir machen einen Zeitsprung in die Saison 2019/20. Am 22.09.2019 trafen beide Mannschaften in einer ähnlichen Konstellation in Bruchweiler aufeinander. In einem spannenden hochklassigen Spiel trennten sich beide Mannschaften leistungsgerecht 2:2. Am Ende der Saison stieg der SVE als Meister in die B-Klasse auf, die SG Bruchweiler folgte 2022 in die B-Klasse. Dies zur Nostalgie. Vor der Saison hatten alle Experten die SG Bruchweiler ganz vorne auf dem Zettel. Der Vizemeister der letztjährigen Saison verpasste den Aufstieg in die A-Klasse nur ganz ganz knapp in den Relegationsspielen. In dieser Saison läuft noch nicht alles rund. Die Bless-Elf ist durchweg mit sehr guten Spielern besetzt, die teilweise Oberliga-, Verband- und Bezirksliga-Erfahrung mitbringen. Und da ist dann noch Alexander Zeitz. Der Top-Stürmer aus der U19 des FK Pirmasens verletzte sich in der letzten Saison nach zehn Spielen so schwer, daß für ihn die Saison gelaufen war. Nach zehn Spielen hatte Zeitz bereits 17 Tore erzielt und seine Verletzung ist wohl der Grund, dass es mit der Meisterschaft nicht geklappt hatte. Doch er ist zurück, nach vier Kurzeinsätzen hat er in den letzten beiden Begegnungen, in denen er auf dem Feld stand, getroffen und hat seine alte Stärke wiedergefunden. Eine Herkules-Aufgabe für den Defensivverbund beim SVE. Die SG Bruchweiler belegt bisher den dritten Tabellenplatz mit bisher 24 Punkten und einem Torverhältnis von 31:21 Toren. Sieben Siege stehen drei Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüber. Die erfolgreichsten Torschützen sind Spielertrainer Florian Müller mit 6 Toren und Leo Heid, David Peddinghaus und Kevin Trinke folgen mit jeweils vier Treffern. Für die SG Bruchweiler ist dieses Spiel von entscheidender Bedeutung, denn der SVE als Tabellenzweiter liegt bereits vier Punkte vor der SG Bruchweiler. Und Tabellenführer SG Heltersberg/Geiselberg liegt fünf Punkte vor der SGB auf Platz eins. Mit einer Niederlage würde die Meisterschaft wohl in weite Ferne rücken. Anders sieht es beim SVE aus. Die Mannschaft der beiden Spielertrainer #KH7 Kai Hildebrandt und #MF8 Mario Feick schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolges. Ohne Aufstiegsambitionen in die Runde gestartet genießt die Mannschaft den Augenblick und würde auch bei einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz verbleiben. Aber die Mannschaft ist auch heiß auf dieses Top-Spiel. Sich mit den Besten der Liga zu messen, dafür trainiert die Erlenbrunner Mannschaft. Ein Punktgewinn in Bruchweiler wäre ein großer Erfolg und mit diesem Ziel geht die Mannschaft in dieses sehr schwere Auswärtsspiel.