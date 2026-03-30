Top-Leistungen in der Landesliga: die Spieler der Woche Landesliga Niederrhein: Enes Topal (1. Spvg. Solingen-Wald 03) mit vier Toren, Moritz Overfeld (SC Velbert) mit Doppelpack, Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) trifft dreifach, weitere starke Auftritte von Vedad Music (SV Scherpenberg) und Lars Prigge (ASV Einigkeit Süchteln) von André Nückel · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Enes Topal (Mitte) überragt, aber auch Moritz Overfeld (l.) und Jannis Waffenschmidt zeigen starke Leistungen. – Foto: mr, Thomasini, Waffenschmidt

Der 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte nicht nur klare Ergebnisse, sondern auch eine Reihe von individuellen Glanzleistungen zu bieten, die den Unterschied ausmachten. Allen voran zeigte Enes Topal (1. Spvg. Solingen-Wald 03) einmal mehr, warum er aktuell das Maß der Dinge ist. Beim 6:1-Erfolg gegen SC Union Nettetal erzielte er gleich vier Treffer und war damit der überragende Akteur des Wochenendes. Schon in der Vorwoche gelangen ihm fünf Scorerpunkte.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Meldet uns ab sofort eure Top-Spieler der Landesliga per E-Mail an fupa@rp-digital.de - Vorlagengeber, Torhüter und Verteidiger gehen nämlich gerne mal unter, das möchten wir verhindern! Enes Topal und Moritz Overfeld überragen Auch Moritz Overfeld (SC Velbert) setzte ein frühes Ausrufezeichen. Beim klaren 6:0 gegen FC Remscheid schnürte er bereits in der Anfangsphase einen Doppelpack und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Ähnlich effizient agierte Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft), der beim 4:0 gegen TuRU Düsseldorf dreifach traf und seine Mannschaft nahezu im Alleingang zum Sieg führte. Neben diesen herausragenden Offensivleistungen überzeugten weitere Akteure mit entscheidenden Beiträgen. Marco Donato Cirillo (1. Spvg. Solingen-Wald 03) traf doppelt per Strafstoß und war darüber hinaus maßgeblich am Spielaufbau beteiligt. Vedad Music (SV Scherpenberg) steuerte beim 5:2 gegen Sportfreunde Hamborn 07 zwei Treffer bei und war ein zentraler Faktor im Angriffsspiel.

Lars Prigge und Frederik Lach entscheiden Spiele In umkämpfteren Begegnungen waren es oft einzelne Aktionen, die den Ausschlag gaben. Lars Prigge (ASV Einigkeit Süchteln) erzielte beim 2:1 gegen DJK Gnadental den entscheidenden Treffer und unterstrich damit seine Bedeutung für das Team. Frederik Lach (Sportfreunde Niederwenigern) drehte mit seinem Doppelpack die Partie beim FC Kray zwischenzeitlich, ehe spät noch der Ausgleich fiel. Ebenfalls stark präsentierte sich Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC 97), der beim 3:0 gegen SC Werden-Heidhausen nicht nur traf. Luca Dorsch (VSF Amern) leitete mit seinem späten Treffer das Comeback beim 2:2 ein und bewies Nervenstärke in der Schlussphase. Komplettiert wird die Auswahl von Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), der beim 1:0-Auswärtssieg gegen 1. FC Wülfrath den entscheidenden Treffer markierte.