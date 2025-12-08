Top-Klubs interessiert an Bayern-Juwel – FCB-Bosse mit klarem Plan

Adin Licina (li.) könnte den FC Bayern zeitnah verlassen. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Ein Bayern-Juwel ist derzeit unzufrieden mit seiner Perspektive in der bayerischen Landeshauptstadt. Für einen Abgang haben die Bosse einen Plan.

München – Seit zehn Jahren durchläuft Adin Ličina bereits die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern und zählt zu den verheißungsvollsten Talenten in der Akademie des Rekordmeisters. Hauptsächlich ist der 18-Jährige in der laufenden Saison allerdings bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern aktiv. Für einen Platz im Profi-Kader reichte es hingegen für den deutschen U-19-Nationalspieler noch nicht. Mit Senkrechtstarter Lennart Karl und der immer näher rückenden Rückkehr von Jamal Musiala wird sich an dieser Tatsache in näherer Zukunft auch nichts ändern. Ein Grund, weshalb hinter der Zukunft des variablen Offensivspielers an der Isar weiterhin ein Fragezeichen steht. Zudem läuft der Vertrag des 18-Jährigen zum Saisonende aus.

Top-Klubs an Bayern-Talent Ličina interessiert Es mehren sich die Anzeichen, dass Ličina die bayerische Landeshauptstadt zeitnah verlassen will. Dies berichtet auch der Podcast Bayern Insider. An möglichen Interessenten mangelt es dem 18-Jährigen nicht. Mehrere Topklubs wie die AC Mailand oder Juventus Turin bringt die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport ins Spiel. Und auch bei Bayerns Rivale Borussia Dortmund soll man ein Auge auf die Situation des Juniorennationalspielers werfen.