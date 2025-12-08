Top-Klubs interessiert an Bayern-Juwel – FCB-Bosse mit klarem Plan

Ein Bayern-Juwel ist derzeit unzufrieden mit seiner Perspektive in der bayerischen Landeshauptstadt. Für einen Abgang haben die Bosse einen Plan.
München – Seit zehn Jahren durchläuft Adin Ličina bereits die Nachwuchsmannschaften des FC Bayern und zählt zu den verheißungsvollsten Talenten in der Akademie des Rekordmeisters. Hauptsächlich ist der 18-Jährige in der laufenden Saison allerdings bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern aktiv. Für einen Platz im Profi-Kader reichte es hingegen für den deutschen U-19-Nationalspieler noch nicht.
Mit Senkrechtstarter Lennart Karl und der immer näher rückenden Rückkehr von Jamal Musiala wird sich an dieser Tatsache in näherer Zukunft auch nichts ändern. Ein Grund, weshalb hinter der Zukunft des variablen Offensivspielers an der Isar weiterhin ein Fragezeichen steht. Zudem läuft der Vertrag des 18-Jährigen zum Saisonende aus.
Es mehren sich die Anzeichen, dass Ličina die bayerische Landeshauptstadt zeitnah verlassen will. Dies berichtet auch der Podcast Bayern Insider. An möglichen Interessenten mangelt es dem 18-Jährigen nicht. Mehrere Topklubs wie die AC Mailand oder Juventus Turin bringt die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport ins Spiel. Und auch bei Bayerns Rivale Borussia Dortmund soll man ein Auge auf die Situation des Juniorennationalspielers werfen.
Der Rekordmeister würde nach Informationen von Bayern Insider Ličina keine Steine in den Weg legen – allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Ein Fall wie bei Kenan Yildiz, der 2022 die Bayern ablösefrei verlassen hat und sich bei Juventus Turin zum Star entwickelt hat, soll tunlichst vermieden werden.
So wollen die Bayern-Verantwortlichen dieses Mal nicht komplett den Zugriff auf ein verheißungsvolles Talent verlieren. So wird ein Transfer mit Rückkaufoption oder Matching Right präferiert oder zumindest eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung, um bei einer entsprechenden Entwicklung von Ličina entsprechend zu partizipieren. (mw)