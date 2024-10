Kevin Amaizo (rechts) erzielte das Siegtor für Tännesberg. – Foto: Rudi Walberer

Tolles Spiel in Tännesberg – Weiden II trumpft 4:0 auf

Nach der ärgerlichen Niederlage in Etzenricht ist die U23 der SpVgg SV Weiden wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Truppe von Coach Josef Rodler fertigte am Mittwoch die SV Grafenwöhr auf derem Trainingsplatz mit 4:0 ab und ist wieder dran am Führungsduo. Ein Doppelschlag binnen zwei Minuten brachte die Wasserwerkler nach Wiederbeginn auf die Gewinnerstraße. Zeitgleich lieferten sich der TSV Tännesberg und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn ein richtig gutklassiges Aufsteigerduell. Mit dem besseren Ende für den TSV, der das Spiel knapp mit 3:2 an sich zog und auf Rang 6 vorrückt. Die Stimmen.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Für den neutralen Beobachter war das ein super Spiel. Zu einem Zeitpunkt, in dem Willmering einen sehr guten Fußball spielte, schossen wir aus dem Nichts zwei Tore zum 2:0. Anschließend neutralisierte sich das Spiel etwas, ehe Willmering zwei Tore schoss. Hier verteidigten wir zwei lange Bälle zu schlecht. Aus der Pause raus sind wir mutiger geworden und haben besseren Fußball gespielt. Aber auch Willmering hat sich nicht gehen lassen und weiterhin einen super Fußball gespielt. Das war ein Top-Spiel von beiden Seiten, welches am Ende glücklich zu unseren Gunsten ausging, weil bei uns noch ein Freistoß reinging. Jetzt fahren wir nach Weiden und versuchen ihnen auch ein Bein zu stellen.“



Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „Aus meiner Sicht haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Wir waren heute sicherlich die bessere Mannschaft mit vielen Möglichkeiten, die wir leider nicht verwertet haben. Im Moment fehlt uns das Spielglück. Anderseits bekommen wir hinten sogenannte Eier. Jetzt heißt es die Fehler abzustellen und nach vorne zu schauen.“









Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt, fußballerisch hat uns jedoch etwas der Mut gefehlt. In der zweiten Hälfte waren wir fußballerisch richtig gut und mutig. Der Sieg fällt zu hoch aus, aber wir haben es gut gemacht und sind absolut in der Spur. Nun freuen wir uns aufs nächste Heimspiel am Freitag. So kann es definitiv weitergehen.“