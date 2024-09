Töss übernimmt Rote Laterne, Veltheim rückt vor und Stäfa neuer Leader

Während in der Stadt Zürich das traditionelle Knabenschiessen stattfand, wurde auf den regionalen Plätzen mit Bällen geschossen. Die 4. Runde brachte folgende Resultate mit sich: Thayngen verliert gegen Glattbrugg 1:2, Greifensee unterliegt Veltheim 0:2, Herrliberg besiegt Seen 3:0, Wiesendangen wird von Stäfa mit 0:3 bezwungen, Bassersdorf gewinnt gegen Brüttisellen mit 3:0, Seuzach überfährt Töss mit 6:2 und Gossau ZH schlägt Embrach mit 5:1.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verhinderten Gelbe Karten und Wechsel zunächst einen flüssigen Spielverlauf. Doch dann schienen alle Dämme bei Embrach zu brechen. Zunächst führte ein von Diego Zoller in der 64. Minute getretener Eckball zum 2:0 für den FCG. Alessio Perot verwandelte die Vorlage unhaltbar per Kopf. Es folgte ein lupenreiner Hattrick innerhalb von zwei Minuten durch Riley Christen , der damit auf 5:0 stellte und sein persönliches Torekonto auf 9 Treffer hochschraubte.

Hattrick-Show von Riley Christen Zu Beginn der Partie lag Aufsteiger FC Embrach noch einen Punkt vor dem FC Gossau ZH . Die Gastgeber aus dem Oberland waren allerdings noch ungeschlagen, während Embrach bereits eine Niederlage gefasst hatte. Das Heimteam zeigte früh, in welche Richtung dieses Spiel gehen sollte, und drückte auf den Führungstreffer. Nach 13 Minuten war es einmal mehr Riley Christen , dem das 1:0 mit seinem bereits 6. Saisontor gelang. In der Folge kamen auch die Gäste zu Chancen, verpassten es aber, das Spiel auszugleichen. Somit ging es mit 1:0 in die Kabinen.

Kurz vor Spielende gelang dem Gast noch ein wenig Resultatkosmetik. Tobias Bolli erzielte den Ehrentreffer. In der Tabelle rückt Gossau nach dem Erfolg ungeschlagen auf den dritten Zwischenrang vor. Embrach bleibt trotz Niederlage mit 6 Punkten in Reichweite zu den Spitzenplätzen. Die Höhe der Niederlage dürfte den Aufsteiger aber bezüglich des Torverhältnisses zusätzlich ärgern.

Seuzach-Trainer Gianluca Appassito war mit der Leistung seines Teams zufrieden und sagte im «Landboten» : «Es war eine Reaktion auf die 1:2-Niederlage vom Donnerstag in Stäfa. Da haben wir nicht geliefert, was wir müssen. Heute sind wir mit der richtigen Einstellung gestartet.»

Vom FCW kam in Sachen Tore keine Reaktion mehr im zweiten Durchgang. Kurz vor Abpfiff gelang Elia Schmitt sogar noch der dritte Treffer für Stäfa. Die Goldküsten-Kicker überraschen also weiter und sind aufgrund der Strafpunkte neuer Leader vor See-Nachbar Herrliberg. Wiesendangen bleibt mit den bisher gewonnenen sechs Punkten im oberen Mittelfeld und vier Zähler hinter Stäfa zurück.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Stäfa 1895 (@fcstaefa1895)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Stäfa 1895 (@fcstaefa1895)



Premiere fürs Heimteam

Die Bilanz vor der Partie sprach klare Bände. In den bisherigen sechs Partien, in denen der FC Bassersdorf auf den FC Brüttisellen-Dietlikon getroffen ist, ging Bassersdorf fünfmal als Sieger vom Platz. In der laufenden Saison sieht die Statistik und Tabelle bisher aber die Gäste vorne. Während Bassersdorf noch sieglos in den unteren Gefilden der Liga steht, kann der Aufsteiger bereits zwei Siege vorweisen und grüsst mit einer Top-5-Klassierung.

Bilder zum Spiel in unserer Galerie

Aber was sind Bilanzen und Statistiken schon gegen realen Fussball wert. Dachte sich auch das Heimteam und erzielte in der 26. Minute durch Christian Hueber das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhte zuerst Liam Bachmann auf 2:0 und kurz darauf Hueber mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Am Ende also ein klarer Erfolg, Derby-Sieg und der erste Saison-Dreier für das Heimteam. Brüttisellen verbleibt mit sechs Zählern im Mittelfeld, Bassersdorf neu mit fünf Punkten knapp dahinter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Bassersdorf Official (@fc.bassersdorf)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Brüttisellen-Dietlikon (@fc_bruettisellen_dietlikon)

Cecchini entscheidet und Burkart wird geehrt

Beim letzten Duell auf dem Sportplatz Grossriet gab es mit dem FC Greifensee einen klaren Sieger. Die Oberländer gewannen in der vergangenen Saison ihr Heimspiel mit 3:0 gegen den SC Veltheim. Insgesamt liegt Veltheim in der Gesamt-Bilanz aber mit 6 Siegen, 3 Remis und 4 Niederlagen noch leicht vorne.

Die Veltemer bauen diese Serie mit einem 2:0-Auswärtserfolg auf sieben Siege aus und fahren den zweiten Erfolg in Serie ein. Damit rückt man kurzzeitig auf Rang 2 vor. "Man of the Match" war Doppeltorschütze Ramon Cecchini.

Für Greifensee war es zugleich die erste Niederlage der Saison. Im Vorfeld der Partie wurde der langjährige Stürmer Severin Burkart (138 Spiele und 68 Tore in 7 Jahren) würdig verabschiedet. Er wechselte zurück zu seinem Jugendverein FC Dübendorf.