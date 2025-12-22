Titelverteidigung geglückt: FV Mönchengladbach sichert sich den Pokal

Der FV Mönchengladbach hat sich den Hallentitel gesichert. – Foto: Markus Verwimp

Das Frauen-Turnier ist bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ausgespielt – und der FV Mönchengladbach ist der alte und neue Titelträger. Rückblickend erwies sich der Spielplan bei den Frauen als etwas unglücklich. Rot-Weiß Venn und der FV bestritten zunächst das letzte Gruppenspiel des Abends, waren zugleich beide aber schon für das Endspiel qualifiziert, was direkt im Anschluss erfolgte. Also sahen die Zuschauer zum Abschluss zweimal die gleiche Paarung hintereinander – wobei die Gruppenbegegnung letztlich ohne Wert war. Der 5:1-Sieg des FV war daher zunächst nicht überzubewerten. Anders sah es beim zweiten Duell aus: Im Endspiel erwies sich der FV jedoch erneut als das bessere Team und siegte deutlich mit 5:0. Für den FV war es nach 2023 und im Januar 2025 der dritte Hallenstadttitel der Vereinsgeschichte.

Das Frauen-Turnier kam in seiner Austragung 2025/26 mit einem Novum daher: Erstmals verzichtete Borussia Mönchengladbach auf die Stadtmeisterschaft – in den Vorjahren schickte der Verein stets noch seine Reserve in die Jahnhalle. Dieses Mal fehlte die Borussia im Teilnehmerfeld, wohl auch, da die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga am Sonntag noch ein Pflichtspiel zu bestreiten hatte – und einige Spielerinnen der Reserve benötigte. Folge: Die Meisterschaft der Frauen war mit Beginn offen wie lange nicht mehr. Denn auch der FV Mönchengladbach ging nach Umbruch im Sommer und Formschwäche aus der Landesliga in die Mission Titelverteidigung. Und der FV kam zunächst holprig ins Turnier. Trotz schneller 2:0-Führung des FV bot Hardt mit zunehmender Spieldauer Paroli und drängte in den Schlussminuten gar auf den Ausgleich, verlor schließlich aber mit 2:4.

Nur wenige Teams haben gemeldet Das Turnier aufgrund der geringen Teammeldungen eine Gruppenphase mit allen fünf Klubs und einem Endspiel der beiden Erstplatzierten. Bezirksligist Odenkirchen schien auf dem Papier der aussichtsreichste Kandidat zu sein, um den FV Mönchengladbach den Stadttitel streitig zu machen. Im ersten Spiel gab es zunächst einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk, die allerdings nur mit sieben Spielerinnen antraten. Im zweiten Spiel traf Odenkirchen dann direkt auf den FV Mönchengladbach. Melissa Karli brachte den FV in der 3. Minute in Führung, Justine Mosblech glich bereits in der 5. Minute aus. Odenkirchen hielt insgesamt gut mit, musste zwei Minuten vor dem Ende durch Anna Julia Lange jedoch den Treffer zum 1:2 hinnehmen. Die Endspielhoffnungen der Odenkirchenerinnen zerschlugen sich endgültig durch die 1:3-Niederlage im dritten Spiel gegen den SC Hardt.