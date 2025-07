Titelverteidiger mit weißer Weste – ESC Ulm beeindruckt mit Torflut

SGM Aufheim-Holzschwang ungeschlagen in Gruppe A In der Gruppe A dominierte Titelverteidiger SGM Aufheim-Holzschwang das Geschehen. Nach einem klaren 3:0-Auftakterfolg gegen den SC Lehr folgte am heutigen Sonntag ein knappes 1:0 gegen den SC Unterweiler. Mit sechs Punkten und 4:0 Toren steht die SGM an der Tabellenspitze. Dahinter streiten sich der TV Wiblingen (3 Punkte) und der SC Unterweiler (ebenfalls 3 Punkte) um den zweiten Platz.

Gruppe B bleibt offen – Grimmelfingen knapp vorn

In der ausgeglichenen Gruppe B führt der SV Grimmelfingen das Tableau an. Einem 3:1-Sieg gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm folgte ein 2:2-Unentschieden gegen SC Türkgücü Ulm II. Mit vier Punkten liegt Grimmelfingen vor dem SV Eggingen (3 Punkte), der den VfB Schwarz-Rot Ulm mit 4:0 bezwang. Auch Schwarz-Rot (3 Punkte) darf sich noch Hoffnungen machen. Die letzten Spiele dieser Gruppe versprechen ein enges Rennen um die K.o.-Runde.

SV Esperia Italia mit weißer Weste in Gruppe C

In der Gruppe C hat sich der SV Esperia Italia Neu-Ulm nach zwei Spieltagen an die Spitze gesetzt. Das Team steht mit sechs Punkten aus zwei Partien auf Platz eins. Auch SSG Ulm 99 II (drei Punkte), der SV Mähringen (ein Punkt) und FC Birumut Ulm (ebenfalls ein Punkt) sind noch im Rennen. Der FC Burlafingen, bislang ohne Einsatz, greift am Mittwoch erstmals ins Turniergeschehen ein.

ESC Ulm mit Torfestival in Gruppe D

Die deutlichsten Ergebnisse lieferte der ESC Ulm in Gruppe D: Zwei souveräne Siege mit 14:0 gegen Ataspor Neu-Ulm und 3:0 gegen PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm bedeuten nicht nur die Tabellenführung, sondern auch ein beeindruckendes Torverhältnis von 17:0. Dahinter haben sowohl die TSG Söflingen als auch RSV Ermingen je drei Punkte auf dem Konto.

Blick voraus: Entscheidungsspiele um die Viertelfinalplätze

Am Dienstag und Mittwoch folgen weitere Schlüsselspiele. In der Gruppe A kommt es zum Duell zwischen SGM Aufheim-Holzschwang und TV Wiblingen. In der Gruppe B trifft Türkgücü Ulm II auf den SV Eggingen, während der VfL Ulm/Neu-Ulm auf Schwarz-Rot Ulm trifft. In der Gruppe C steht die Partie zwischen Esperia Italia und dem FC Burlafingen auf dem Programm. Die Gruppe D verspricht mit der Begegnung ESC Ulm gegen RSV Ermingen einen vorweggenommenen Showdown um den Gruppensieg.

Fazit nach zwei Turniertagen

Der Auftakt des 54. Stadtpokals Ulm/Neu-Ulm war geprägt von stimmungsvollen Begegnungen und vielen Toren auf dem Gelände des SC Unterweiler. Einige Mannschaften, allen voran der ESC Ulm und die SGM Aufheim-Holzschwang, untermauerten ihre Favoritenrolle. Doch auch in den engen Gruppen B und C ist noch alles offen. Die kommenden Tage werden darüber entscheiden, welche acht Teams sich für das Viertelfinale am 22. Juli qualifizieren – und damit dem Traum vom Stadtpokal ein Stück näherkommen.