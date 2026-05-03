Titelträume geplatzt? Beeck schickt Vichttal mit 3:1 nach Hause Die Avramovic-Elf verspielt Führung im Waldstadion +++ Beeck untermauert Rückrunden-Form von Andreas Santner · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Der FC Wegberg-Beeck beendet die Titelträume des VfL Vichttal. – Foto: Ayhan Gündüz

Der VfL Vichttal muss die Hoffnungen auf den ganz großen Wurf wohl endgültig begraben. Nach der 1:3-Pleite beim FC Wegberg-Beeck ist der Rückstand auf die Tabellenspitze auf acht Zähler angewachsen – bei nur fünf verbleibenden Partien eine Mammutaufgabe. Während Beeck mit nun 22 Punkten als drittbeste Rückrundenmannschaft weiter für Furore sorgt, herrscht am Dörenberg nach dem Knockout im Titelrennen Ernüchterung.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start in die Partie. Bereits in der 7. Minute schlug Dogukan Türkmen zu und brachte den VfL in Führung. „In der ersten Halbzeit stand Vichttal sehr tief, aber geordnet, und hat uns immer wieder mit Umschaltmomenten beschäftigt. Wir hatten viel Ballbesitz und kamen durch Standards zu guten Möglichkeiten, die jedoch noch ein wenig zu ‚pomadig‘ getreten waren“, analysierte Beeck-Coach Mark Zeh den ersten Durchgang. Vichttal verpasste es in dieser Phase, den Sack vorzeitig zuzumachen, was sich im zweiten Durchgang rächen sollte. Standard-Stärke und ein Platzverweis als Knackpunkt Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren auf – und bewiesen ihre Gefährlichkeit bei ruhenden Bällen. Paul Daniels (54.) und Marc Kleefisch (62.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. „In der Halbzeit haben wir analysiert, wie wir den Gegner besser auseinanderziehen und die Räume treffen können. Speziell habe ich darauf hingewiesen, die Standards konzentrierter zu treten, weil ich das Gefühl hatte, dass darüber heute etwas geht. So ist es auch gekommen“, frohlockte Zeh nach dem Abpfiff.

"Keine Zugriff": Vichttal eine Stunde in Unterzahl Ein entscheidender Faktor war zudem die Ampelkarte gegen Vichttals Canel Cetin (61.), der wegen Meckerns vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic sah darin den Wendepunkt: „Das 2:1 fiel direkt im Anschluss an die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns und begrub unsere Hoffnung auf einen Erfolg am heutigen Nachmittag. Anschließend hatten wir keinen Zugriff mehr auf das Spiel.“ Reife Leistung der Beecker In Überzahl ließ Beeck nichts mehr anbrennen. David Arize (73.) sorgte nach einer Pressing-Situation für die endgültige Entscheidung. „Danach haben wir es sehr reif und erwachsen zu Ende gespielt“, lobte Mark Zeh seine Truppe, der zudem ein Sonderlob für Tim Seidenfaden übrig hatte, welcher sein Debüt „sehr gut absolviert“ habe.