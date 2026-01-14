Titelkampf ohne Kampfansage?

Die Mannschaft von Trainer Dennis Erkner überwinterte als Vizemeister und liegt nur fünf Punkte hinter Tabellenführer SCHOTT Jena. Brisant: Die Eichsfelder haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, mit dem der Rückstand auf zwei Zähler schrumpfen könnte.

Trotz dieser vielversprechenden Konstellation tritt FC-Coach Dennis Erkner bewusst auf die Euphoriebremse. An große Worte oder offene Kampfansagen denkt der Coach derzeit nicht. „Wir wollen uns stetig verbessern und dann schauen, was am Ende dabei rauskommt. In Punkten bedeutet das, dass wir mehr Punkte holen werden als in der Hinrunde“, formuliert Erkner das offizielle Saisonziel. Wer allerdings mathematisch genau hinschaut, erkennt schnell, dass zwischen den Zeilen durchaus ein leiser Meistergedanke mitschwingt. Mehr Punkte als in einer Hinrunde, die bereits mit Platz zwei abgeschlossen wurde, könnten am Ende durchaus den ersten Thüringenliga-Titel in der Vereinsgeschichte der Spielgemeinschaft aus Struth, Diedorf und Faulungen bedeuten.

Personelle Kontinuität und Vertrauen in den eigenen Nachwuchs

Personell müssen die Eichsfelder allerdings einen Abgang verkraften. Max Dietrich hat den Verein in der Winterpause verlassen und sich dem Ligarivalen FSV Preußen Bad Langensalza angeschlossen (FuPa Thüringen berichtete). Erkner blickt dennoch verständnisvoll auf den Wechsel: „Max ist ein guter Junge und ein toller Fußballer. Langfristig hätte ich ihm durchaus zugetraut, sich bei uns noch durchzusetzen. Er hat sich aber dazu entschieden zu wechseln, da er sich mehr Spielpraxis erhofft. Das ist auch völlig in Ordnung und ich wünsche ihm persönlich nur das Beste.“ Abgesehen davon blieb es im Kader ruhig. Externe Neuzugänge gibt es nicht – stattdessen setzt Erkner weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. „Externe Zugänge haben wir keine, es werden aber ein paar spannende Jungs aus der U19 bald 18 Jahre alt und damit für den Herrenbereich spielberechtigt“, erklärt der Trainer.