Drei Neue für die Preußen (v.l.n.r.): Max Dietrich, Paul Jordan und Filip Kvietok. – Foto: © Preußen

Blutjunges Trio für die Kurstädter Vor den anstehenden Hallenturnieren am kommenden Wochenende hat sich beim Thüringenligisten FSV 1996 Preußen Bad Langensalza auf dem Transfermarkt einiges getan. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Landesklasse 2 FSV Preußen 1. FC Eichsfeld Erfurt Nord + 5 weitere

In der Winterpause verstärken gleich drei Neuzugänge den Kader, zudem steht ein Abgang fest.



Neu im Aufgebot der Preußen sind Max Dietrich vom 1. FC Eichsfeld sowie Paul Jordan und Filip Kvietok vom Landesklasse-Wintermeister FC Erfurt Nord. Alle drei Akteure konnten im Probetraining überzeugen und stehen dem Team in der Rückrunde der Verbandsliga zur Verfügung. "Alle drei Spieler sind blutjung. Genau auf diese Art von Spielern setzen wir in Langensalza in den letzten zwei Spielern. Wir wollen hier was aufbauen", sagt Preußen-Trainer Thomas Wirth zum Youngster-Trio. "Eines der größten Talente im Eichsfeld" Mit Max Dietrich wechselt ein 21-jähriger Thüringenliga-erfahrener Spieler nach Bad Langensalza. Der Mittelfeldkicker absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten 66 Partien in der Thüringenliga und erzielte dabei sieben Treffer. "Er ist eines der größten Talente im Eichsfeld und hat mit 17 Jahren schon Verbandsliga gespielt. Er ist auf der Sechserposition einsetzbar und kann uns enorm weiterbringen", so Thomas Wirth. Sein bisheriger Trainer Dennis Erkner vom 1. FC Eichsfeld äußerte sich zu dem Wechsel wie folgt: „Max ist ein guter Junge und ein toller Fußballer. Langfristig hätte ich ihm durchaus zugetraut, sich bei uns noch durchzusetzen. Er hat sich aber dazu entschieden zu wechseln, da er sich mehr Spielpraxis erhofft. Das ist auch völlig in Ordnung und ich wünsche ihm persönlich nur das Beste.“