Blutjunges Trio für die Kurstädter

In der Winterpause verstärken gleich drei Neuzugänge den Kader, zudem steht ein Abgang fest.
Neu im Aufgebot der Preußen sind Max Dietrich vom 1. FC Eichsfeld sowie Paul Jordan und Filip Kvietok vom Landesklasse-Wintermeister FC Erfurt Nord. Alle drei Akteure konnten im Probetraining überzeugen und stehen dem Team in der Rückrunde der Verbandsliga zur Verfügung. "Alle drei Spieler sind blutjung. Genau auf diese Art von Spielern setzen wir in Langensalza in den letzten zwei Spielern. Wir wollen hier was aufbauen", sagt Preußen-Trainer Thomas Wirth zum Youngster-Trio.
Mit Max Dietrich wechselt ein 21-jähriger Thüringenliga-erfahrener Spieler nach Bad Langensalza. Der Mittelfeldkicker absolvierte in den vergangenen drei Spielzeiten 66 Partien in der Thüringenliga und erzielte dabei sieben Treffer. "Er ist eines der größten Talente im Eichsfeld und hat mit 17 Jahren schon Verbandsliga gespielt. Er ist auf der Sechserposition einsetzbar und kann uns enorm weiterbringen", so Thomas Wirth. Sein bisheriger Trainer Dennis Erkner vom 1. FC Eichsfeld äußerte sich zu dem Wechsel wie folgt: „Max ist ein guter Junge und ein toller Fußballer. Langfristig hätte ich ihm durchaus zugetraut, sich bei uns noch durchzusetzen. Er hat sich aber dazu entschieden zu wechseln, da er sich mehr Spielpraxis erhofft. Das ist auch völlig in Ordnung und ich wünsche ihm persönlich nur das Beste.“
Doppelten Zuwachs erhält der FSV Preußen vom aktuellen Spitzenreiter der Landesklasse 2, dem FC Erfurt Nord. Paul Jordan, 19 Jahre alt, gilt als sehr gut ausgebildeter Defensivspieler. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei Rot-Weiß Erfurt, Lok Leipzig, dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau. "Er hat eine extrem gute Ausbildung genossen, ist ein technisch versierter Spieler, der ein Spiel lesen und leiten kann. Er braucht sicher noch etwas Zeit, will aber den nächsten Schritt gehen", so Thomas Wirth zum 19-Jährigen. In der Hinrunde kam Jordan auf 15 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor. Ebenfalls aus Erfurt Nord wechselt Filip Kvietok in die Kur- und Rosenstadt. Der 22-jährige Slowake wusste in der Hinrunde mit sechs Toren in neun Landesklasse-Partien zu überzeugen und soll die Offensive der Preußen weiter verstärken. "Er ist enorm schnell mit und ohne Ball und kann in der Offensive alles spielen. Von seiner Schnelligkeit werden wir vor allem im Umkehrspiel profitieren", so Wirth zu Kvietok.
Auf der Abgangsseite steht Paul Schaffel fest. Der Spieler wird in der Rückrunde für den SC 1916 Großengottern in der Landesklasse auflaufen, um dort weitere Spielpraxis auf Landesebene zu sammeln. Großengotterns Trainer und Ex-Preuße Robert Rodriguez kommentiert den Wechsel mit einem Augenzwinkern: „Ob er gleich wieder im Sommer zurückkehrt muss man abwarten. Vielleicht gefällt es ihm bei uns so gut, dass er noch bleiben möchte."