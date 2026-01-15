Der 1. FC Geldern lädt zum Amateure-Cup. – Foto: Markus Becker

Titelkämpfe und Fußball für Nostalgiker Am Samstag ist in der Sporthalle „Am Bollwerk" auf Einladung des 1. FC Geldern alles am Ball, was in den 60-er Jahren in der Oberliga West Rang und Namen hatte. Grün-Weiß Vernum richtet am Sonntag die Stadtmeisterschaft aus.

Mehr Tradition geht schon fast gar nicht mehr. Rot-Weiß Oberhausen, Schwarz-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Wuppertaler SV, Westfalia Herne – das klingt nach Oberliga West, Schwarz-Weiß-Fernseher und Röhrenempfänger. Hat sich auch Maik Röcke gedacht. Der Vorsitzende des 1. FC Geldern hat ein Hallenturnier auf die Beine gestellt, das die Herzen von Fußball-Nostalgikern höherschlagen lässt.

„Nordrhein-Westfalen ist die Heimat vieler traditionsreicher Vereine. Im Herbst kam mir die Idee, die zweiten Mannschaften dieser Klubs einfach mal nach Geldern einzuladen. Ich habe die Vereine über die sozialen Medien, per Telefon oder E-Mail kontaktiert. Die positive Resonanz hat mich selbst überrascht“, sagt Röcke. Am Samstag steigt ab 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) in der Sporthalle „Am Bollwerk“ die Premiere um den „Amateur-Cup“. Rot-Weiß Oberhausen schickt zwei Teams ins Rennen, neben den oben genannten Klubs komplettieren Gastgeber 1. FC Geldern und der 1. FC Lintfort III das Teilnehmerfeld.

Zunächst geht der Budenzauber in zwei Vierergruppen über die Bühne, die jeweils beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Endspiel ist gegen 19 Uhr geplant. Bei der Erstaufführung des Wettbewerbs soll’s nicht bleiben. „Wir beabsichtigen, den Gelderner Fußballfreunden alljährlich in der Winterpause etwas zu bieten. Ich hatte beispielsweise auch den MSV Duisburg und den Bonner SC kontaktiert. Diesmal hatten deren Mannschaften keine Zeit, haben aber schon Interesse signalisiert, im nächsten Jahr zu kommen“, sagt Röcke.