Titelkämpfe und Fußball für Nostalgiker

Mehr Tradition geht schon fast gar nicht mehr. Rot-Weiß Oberhausen, Schwarz-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Wuppertaler SV, Westfalia Herne – das klingt nach Oberliga West, Schwarz-Weiß-Fernseher und Röhrenempfänger. Hat sich auch Maik Röcke gedacht. Der Vorsitzende des 1. FC Geldern hat ein Hallenturnier auf die Beine gestellt, das die Herzen von Fußball-Nostalgikern höherschlagen lässt.
„Nordrhein-Westfalen ist die Heimat vieler traditionsreicher Vereine. Im Herbst kam mir die Idee, die zweiten Mannschaften dieser Klubs einfach mal nach Geldern einzuladen. Ich habe die Vereine über die sozialen Medien, per Telefon oder E-Mail kontaktiert. Die positive Resonanz hat mich selbst überrascht“, sagt Röcke.
Am Samstag steigt ab 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) in der Sporthalle „Am Bollwerk“ die Premiere um den „Amateur-Cup“. Rot-Weiß Oberhausen schickt zwei Teams ins Rennen, neben den oben genannten Klubs komplettieren Gastgeber 1. FC Geldern und der 1. FC Lintfort III das Teilnehmerfeld.
Zunächst geht der Budenzauber in zwei Vierergruppen über die Bühne, die jeweils beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Endspiel ist gegen 19 Uhr geplant.
Bei der Erstaufführung des Wettbewerbs soll’s nicht bleiben. „Wir beabsichtigen, den Gelderner Fußballfreunden alljährlich in der Winterpause etwas zu bieten. Ich hatte beispielsweise auch den MSV Duisburg und den Bonner SC kontaktiert. Diesmal hatten deren Mannschaften keine Zeit, haben aber schon Interesse signalisiert, im nächsten Jahr zu kommen“, sagt Röcke.
Bereits am Sonntagmittag geht der Budenzauber am Bollwerk in die nächste Runde. Um 13 Uhr beginnt die Gelderner Stadtmeisterschaft. Titelverteidiger und Gastgeber Grün-Weiß Vernum schickt ebenso wie der SV Walbeck zwei Mannschaften an den Start, außerdem bewerben sich Arminia Kapellen, Rot-Weiß Geldern, der SV Veert und der 1. FC Geldern um den „Immobilien-Pastoors-Wanderpokal“.
Gerd Möthe hat in Zusammenarbeit mit dem Vernumer Trainer Sascha Heigl die Organisation in die Hand genommen. Der Modus ist identisch: Vor dem Turnierstart werden zwei Vierergruppen ausgelost, die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für die Vorschlussrunde. Das Finale soll dann gegen 18 Uhr angepfiffen werden.
Gerd Möthe hätte nichts gegen ein Endspiel Grün-Weiß Vernum I gegen Grün-Weiß Vernum II. „Der Pokal bleibt dann bei uns. Und die Zuschauer sehen ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenken“, sagt er.
