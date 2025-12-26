Der FC Sturm Hauzenberg war beim NiederbayernTV-Cup eine Klasse für sich – Foto: Wellner

Titel-Hattrick: Hauzenberg triumphiert beim NiederbayernTV-Cup Die junge Truppe der Staffelberger lässt im Finale Schalding II keine Chance +++ Windorf Dritter, Eichendorf Vierter

Ende gut, alles gut. Im Vorfeld der Endrunde zum NiederbayernTV-Cup am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte Ausrichter FC Vilshofen mit einigen (Teilnehmer-)Problemen zu kämpfen, konnte dennoch nach dem Turnierschluss ein versöhnliches Fazit ziehen. In der ordentlich gefüllten Dreifachturnhalle an der Asamstraße bekamen die Zuschauer zwar keine hochklassigen, aber viele durchaus spannende und ansehnliche Partien zu sehen.



Der FC Sturm Hauzenberg wurde seine Favoritenrolle gerecht und setzte sich im Finale gegen die U23 des SV Schalding-Heining klar mit 4:1 (Alexander Kretz/3, Hannes Fuchs - Laban Saeed) durch. Die zum dritten Mal in Folge siegreichen Staffelberger konnten somit neben dem Siegerpokal auch die stattliche Prämie von 1.000 Euro einsacken, das unterlegene Bezirksliga-Team vom Reuthinger Weg durfte sich mit immerhin 600 Euro trösten.

Dritter wurde der stark aufspielende FC Windorf, der im Halbfinale das Schaldinger B-Team am Rande einer Niederlage hatte, sich aber wenige Sekunde vor dem Ende der Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben musste. Der Kreisklassist hielt im kleinen Finale den ebenfalls überzeugenden TSV Eichendorf knapp mit 3:2 (Lukas Edhofer, Marco Wundsam, Jakob Voggenreiter - David Hanula/2) nieder. Der A-Klassist verkaufte sich vor allem im Semifinale teuer und zog gegen die fünf Ligen höher angesiedelten Hauzenberger Kicker lediglich mit 1:2 den Kürzeren.





Etwas Pech hatte der FC Künzing, bei dem sich in der Gruppenphase Torhüter Vinzenz Steinhuber verletzte. Die "Römer" mussten deshalb im Viertelfinale Goalgetter Christian Seidl zwischen die Pfosten stellen, der sich in der Vorrunde fünfmal in die Torschützenliste eintragen konnte, und hatten dadurch auch nur mehr einen Ersatzspieler. Gegen Hauzenberg war der amtierende Bezirksliga-Vizemeister somit chancenlos und kassierte eine klare 0:4-Pleite.









Die überragenden Einzelspieler: Manuel Mörtlbauer (dritter von links), Alexander Kretz (vierter von links) und Noah Altmann (zweiter von rechts) – Foto: Wellner