»Turnier am zweiten Weihnachtsfeiertag wohl nimmer zeitgemäß«

Vor 20, 25 Jahren war das Hallenturnier des FC Vilshofen am zweiten Weihnachtsfeiertag ein absolutes Highlight in der Region, in dem die Halle an der Asamstraße aus allen Nähten platzte. Es war keine Seltenheit, dass schon mehr als 50 Vereine in den Vorturnieren um die Startickets für das Endturnier wetteiferten. Doch diese Zeiten sind längst vorbei - mit Mühe und Not brachte der Veranstalter in diesem Jahr 15 Starter für die Vorrunde zusammen, von denen sich eigentlich acht für die Finalrunde qualifizierten. Allerdings machten mit der DJK-SV Dorfbach und der SpVgg Osterhofen zwei Vereine einen Rückzieher.

"Bei Dorfbach haben sich in der Vorrunde zwei Spieler schwer verletzt. Osterhofen hat aus Spielermangel abgesagt. Schade, aber wir müssen das akzeptieren, wenngleich wir Dorfbach und Osterhofen sehr gerne dabei gehabt hätten, weil beide Teams nicht nur das sportliche Niveau angehoben hätten, sondern sicherlich auch einige Zuschauer mitgebracht hätten", sagt FCV-Abteilungsleiter Marco Wellner, der mit seinen Mitstreitern von den ursprünglich in der Vorrunde ausgeschiedenen Mannschaften nur die SG Ruhstorf / Indling für eine Teilnahme gewinnen konnte.







Um die Endrunde wie angedacht mit 12 Teilnehmern austragen zu können, wurde noch ein Team gebraucht, das mit dem A-Klassisten SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag gefunden wurde. "Jahr für Jahr wird das alles immer schwieriger. Ein Turnier am zweiten Weihnachtsfeiertag ist wohl auch nimmer zeitgemäß. Wir werden uns Gedanken machen müssen, ob künftig andere Terminoptionen in Betracht gezogen werden können", verrät Wellner, der sich dennoch auf den Bandenkick am Freitag freut: "Mit Hauzenberg, Künzing II und Schalding II haben wir gute Mannschaften dabei und auch der eine oder andere Underdog hat das Zeug dazu, um ganz weit zu kommen."







Die Einteilung für die Gruppenphase, die um 12 Uhr beginnt. Die Viertelfinal-Begegnungen werden gegen 16 Uhr starten. Das Finale soll um ca. 18 Uhr über die Bühne gehen.



Gruppe A: FC Sturm Hauzenberg, SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag, SG Ruhstorf / Indling, FC Aunkirchen

Gruppe B: FC Künzing, SV Schalding-Heining II, TSV Eichendorf, SV Fürstenstein

Gruppe C: FC Vilshofen, SG Hintereben / Altreichenau, FC Windorf, TSV Pilsting







