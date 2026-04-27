Timo Haep: Trainer bereit für neue Herausforderung - mit Kontaktdaten Nach einer Pause ist Timo Haep nun bereit für ein neues Trainerengagement. Interessiere Vereine können sich direkt bei ihm melden. von Marcel Eichholz · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Timo Haep ist bereit für eine neue Herausforderung als Trainer. – Foto: Michael H. Kelleners

Als Coach kann Timo Haep trotz seiner erst 35 Jahre bereits auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken. Die ersten fünf Jahre stand er im Junioren-Bereich an der Seitenlinie, ehe er bei der SG Neukirchen-Hülchrath zu den Senioren wechselte. Beim MSV Düsseldorf war er in der Oberliga Niederrhein als Co-Trainer tätig, zuletzt coachte er Tusa 06 Düsseldorf in der Kreisliga A Düsseldorf. Nach seinem Aus im Oktober des vergangenen Jahres hat er eine Pause eingelegt - nun ist er aber bereit für eine neue Herausforderung.

Auf seine Spielphilosophie angesprochen, gibt Haep eine zweiteilige Antwort. "Attraktiver Offensivfußball ist natürlich ein Wunsch, der auf der Hand liegt“, erklärt er gleich zu Beginn. Doch dabei allein soll es nicht bleiben. Vielmehr gehe es ihm um eine ausgewogene Mischung aus traditionellen Tugenden und modernen Entwicklungen im Fußball. Einsatzbereitschaft, Emotionalität und mannschaftliche Geschlossenheit sollen ebenso prägend sein wie taktische Disziplin. "Das Spiel soll leben – nicht nur von Technik, sondern auch von Leidenschaft“, betont er. Ein zentraler Grundsatz dabei: Die Mannschaft steht immer über dem Einzelspieler. "Erfolg des Vereins hat oberste Priorität" Ein neues Engagement sei für ihn in der Kreisliga A oder der Bezirksliga vorstellbar. Gleichwohl ist er darauf bedacht, dass das Gesamtpaket stimmt und er einen gewissen Gestaltungsspielraum erhält, der es ihm ermöglicht, auch seine eigenen Ideen einzubringen. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Vereinbarkeit mit seinem Privatleben. Lange Fahrten im Trainingsalltag möchte er vermeiden, um genügend Zeit für Familie und Beruf zu haben. Daher richtet sich sein Fokus vor allem auf Vereine im Raum Neuss, Mönchengladbach oder Düsseldorf.

>>> Das ist Timo Haep Bei seinem neuen Verein sind ihm besonders klare Strukturen, feste Ansprechpartner und eine saubere Aufgabenverteilung wichtig. "Ich brauche ein Umfeld, in dem ich ruhig und seriös arbeiten kann", sagt er und betont, dass er sich als Trainer auf seine Kernaufgaben konzentrieren möchte und nicht mehrere Rollen im Verein einnehmen muss. Er selbst beschreibt sich als ambitioniert. Sein Ziel sei es immer, das Maximum aus sich und der Mannschaft herauszuholen. In den vergangenen Jahren hat er sich stetig weiterentwickelt. "Ich bin gereift und habe mehr Demut entwickelt." Am Ende stehe der Erfolg des Vereins aber über allem anderen. Haep ist genau der richtige Mann für euch? Dann meldet euch gerne direkt bei ihm, lernt ihn kennen und findet womöglich euren neuen Trainer. Ihr erreicht ihn per Mail unter: Timo.Haep@web.de.