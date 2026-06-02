Timo Brauer kehrt in neuer Rolle zu Rot-Weiss Essen zurück

Rot-Weiss Essen hat für die kommende Saison einen prominenten Zugang für die zweite Mannschaft bekanntgegeben. Timo Brauer wird künftig für die Zwote auflaufen. Der 36 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt von der SpVg Schonnebeck zurück an die Hafenstraße und schlägt damit ein weiteres Kapitel seiner langen RWE-Geschichte auf.
Für Brauer ist es bereits die dritte Station bei Rot-Weiss Essen. Der gebürtige Essener spielte von 2009 bis 2012 für den Verein und kehrte später von 2016 bis 2019 noch einmal zurück. In dieser Zeit führte er die Profimannschaft auch als Kapitän auf das Feld und entwickelte sich zu einer wichtigen Identifikationsfigur. Beruflich ist Brauer längst wieder im Verein verankert, schließlich arbeitet er bei RWE als Leiter Vertrieb & Sponsoring. Nun kommt auch die sportliche Rückkehr hinzu.
Für die zweite Mannschaft ist der Transfer ein klares Signal. RWE II kämpft derzeit mit Arminia Klosterhardt um den direkten Aufstieg in die Landesliga. Sollte dieser nicht gelingen, bleibt noch der Weg über die Relegation. In jedem Fall soll die Mannschaft weiterentwickelt werden - und genau dafür bringt Brauer eine außergewöhnliche Erfahrung mit.
Brauer kommt auf deutlich über 200 Spiele in der Regionalliga. In der Saison 2012/13 lief er zudem für Alemannia Aachen in der 3. Liga auf. Besonders bemerkenswert ist aber auch sein Auslandsweg: Beim SV Grödig spielte Brauer zwei Jahre in der österreichischen Bundesliga und kämpfte dort auch international um die Qualifikation zur Europa League.
Im Amateurfußball am Niederrhein dürfte RWE II damit ab Sommer eine der erfahrensten Achsen überhaupt stellen. Zusammen mit Torjäger Marcel Platzek und Kevin Grund bringt Brauer eine Wucht an Routine, Spielverständnis und Persönlichkeit in eine Mannschaft ein, die zugleich jungen Spielern Entwicklungsmöglichkeiten bieten soll.
Michael Lorenz, Sportlicher Leiter des Förderwerks, sieht in der Verpflichtung deshalb mehr als nur einen sportlichen Zugang. „Mit der Zusage von Timo gewinnen wir nicht nur einen erfahrenen Spieler für unsere 2. Mannschaft, sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein in- und auswendig kennt. Timo identifiziert sich zu 100 Prozent mit Rot-Weiss Essen“, erklärt Lorenz in der Vereinsmeldung.
Gerade diese Identifikation soll der Zwoten helfen. „Dass er ab Sommer wieder aktiv im FÖRDERWERK auf den Platz steht, unterstreicht sein großes Engagement für den Verein. Mit seiner Erfahrung, seiner Hingabe sowie Einstellung wird er einen wertvollen Beitrag zur positiven Entwicklung unserer 2. Mannschaft leisten und insbesondere unsere jungen Spieler auf ihrem Weg unterstützen“, sagt Lorenz.
Auch Brauer selbst blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr auf den Platz an der Hafenstraße. „Ich freue mich sehr, wieder für Rot-Weiss Essen auf dem Platz zu stehen. RWE ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich weiß genau, was dieser Verein für die Menschen in Essen und die gesamte Region bedeutet“, schildert der Mittelfeldspieler.
Dass er ohnehin täglich nah am Verein ist, macht die Rückkehr für ihn offenbar besonders naheliegend. „Durch meine Tätigkeit als Leiter Vertrieb & Sponsoring bin ich ohnehin täglich nah am Verein und freue mich nun darauf, auch sportlich wieder meinen Beitrag zu leisten. Ich möchte meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben und gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen“, meint Brauer.
Für Rot-Weiss Essen II ist die Verpflichtung damit ein Transfer mit sportlicher und symbolischer Bedeutung. Brauer kennt den Verein, das Umfeld und die Erwartungen. Gleichzeitig bringt er eine Vita mit, die für eine zweite Mannschaft im ambitionierten Amateurbereich außergewöhnlich ist. Ob RWE II in der kommenden Saison in der Landesliga oder weiterhin darunter antritt, entscheidet sich noch. Klar ist aber schon jetzt: Mit Brauer wird die Zwote ab Sommer deutlich routinierter.
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