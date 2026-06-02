Timo Brauer kehrt in neuer Rolle zu Rot-Weiss Essen zurück Rot-Weiss Essen II kämpft mit Arminia Klosterhardt um den direkten Aufstieg in die Landesliga. Unabhängig vom Saisonfinale steht fest: Mit Timo Brauer bekommt die Zwote im Sommer eine echte RWE-Identifikationsfigur dazu. von André Nückel · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Timo Brauer bejubelt hier ein Tor gegen den Bonner SC (2018). – Foto: Michael Mietz

Rot-Weiss Essen hat für die kommende Saison einen prominenten Zugang für die zweite Mannschaft bekanntgegeben. Timo Brauer wird künftig für die Zwote auflaufen. Der 36 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt von der SpVg Schonnebeck zurück an die Hafenstraße und schlägt damit ein weiteres Kapitel seiner langen RWE-Geschichte auf.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Für Brauer ist es bereits die dritte Station bei Rot-Weiss Essen. Der gebürtige Essener spielte von 2009 bis 2012 für den Verein und kehrte später von 2016 bis 2019 noch einmal zurück. In dieser Zeit führte er die Profimannschaft auch als Kapitän auf das Feld und entwickelte sich zu einer wichtigen Identifikationsfigur. Beruflich ist Brauer längst wieder im Verein verankert, schließlich arbeitet er bei RWE als Leiter Vertrieb & Sponsoring. Nun kommt auch die sportliche Rückkehr hinzu. Für die zweite Mannschaft ist der Transfer ein klares Signal. RWE II kämpft derzeit mit Arminia Klosterhardt um den direkten Aufstieg in die Landesliga. Sollte dieser nicht gelingen, bleibt noch der Weg über die Relegation. In jedem Fall soll die Mannschaft weiterentwickelt werden - und genau dafür bringt Brauer eine außergewöhnliche Erfahrung mit.

Erfahrung aus Deutschland und Österreich Brauer kommt auf deutlich über 200 Spiele in der Regionalliga. In der Saison 2012/13 lief er zudem für Alemannia Aachen in der 3. Liga auf. Besonders bemerkenswert ist aber auch sein Auslandsweg: Beim SV Grödig spielte Brauer zwei Jahre in der österreichischen Bundesliga und kämpfte dort auch international um die Qualifikation zur Europa League. Im Amateurfußball am Niederrhein dürfte RWE II damit ab Sommer eine der erfahrensten Achsen überhaupt stellen. Zusammen mit Torjäger Marcel Platzek und Kevin Grund bringt Brauer eine Wucht an Routine, Spielverständnis und Persönlichkeit in eine Mannschaft ein, die zugleich jungen Spielern Entwicklungsmöglichkeiten bieten soll.