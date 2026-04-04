 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Tim Schneider über Titelrennen mit dem VfB Hilden & seine Zukunft

Podcast zur Oberliga Niederrhein: VfB 03 Hilden bleibt im Aufstiegsrennen mit Ratingen 04/19, Tim Schneider spricht über Sonsbeck-Sieg, den Titelkampf, das mögliche Entscheidungsspiel und seine Zukunft - geht es weiter oder legt er eine Pause ein? Wäre er gerne geblieben?

von André Nückel · 04.04.2026, 09:15 Uhr · 0 Leser
Spielt um die Meisterschaft, darf aber nicht weitermachen: Hilden-Coach Tim Schneider.
Spielt um die Meisterschaft, darf aber nicht weitermachen: Hilden-Coach Tim Schneider. – Foto: Arno Wirths

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In der 25. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Tim Schneider vom VfB 03 Hilden über den Aufstiegskampf, den Sieg gegen den SV Sonsbeck und seine unklare Zukunft nach der Saison - zwischen Titeltraum und Abschied.

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Im Mittelpunkt der neuen Podcast-Folge steht das Gespräch mit Tim Schneider. Der Offensivspieler spricht über den 2:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck; ein Spiel, das knapper war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Zudem geht es um die Entwicklung des VfB in der Rückrunde: Nach einer stabilen Hinserie hat sich das Team noch einmal gesteigert und zählt aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga.

Wie geht es für Tim Schneider weiter?

Ein weiterer Schwerpunkt ist das spannende Aufstiegsrennen. Punktgleich mit Ratingen spitzt sich die Lage immer weiter zu – inklusive der Möglichkeit eines Entscheidungsspiels am Saisonende. Schneider gibt dazu eine klare Einschätzung und erklärt, worauf es im Endspurt ankommen wird.

Auch seine persönliche Situation wird thematisiert: Trotz der sportlichen Entwicklung wurde sein Vertrag nicht verlängert. Wie geht er damit um? Gab es bereits Anfragen für die kommende Saison? Und ist nach der Spielzeit zunächst eine Pause geplant?

Oberliga-Niederrhein-Podcast #25: Tim Schneider im Interview

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So geht es in der Oberliga Niederrhein weiter

Mi., 01.04.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
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SV Blau-Weiß Dingden
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0
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Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Homberg
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SC St. Tönis 1911/20
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Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
FC Büderich
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1. FC Monheim
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4
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Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
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DJK Adler Union Frintrop
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Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
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Holzheimer SG
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Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Meerbusch
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1. FC Kleve
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Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
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SpVg Schonnebeck
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Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Sonsbeck
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Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
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Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
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VfB 03 Hilden
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