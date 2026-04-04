Tim Schneider über Titelrennen mit dem VfB Hilden & seine Zukunft

Spielt um die Meisterschaft, darf aber nicht weitermachen: Hilden-Coach Tim Schneider. – Foto: Arno Wirths

In der 25. Folge des Oberliga-Niederrhein-Podcasts spricht Host Anton Wagener mit Tim Schneider vom VfB 03 Hilden über den Aufstiegskampf, den Sieg gegen den SV Sonsbeck und seine unklare Zukunft nach der Saison - zwischen Titeltraum und Abschied.

Im Mittelpunkt der neuen Podcast-Folge steht das Gespräch mit Tim Schneider. Der Offensivspieler spricht über den 2:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck; ein Spiel, das knapper war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Zudem geht es um die Entwicklung des VfB in der Rückrunde: Nach einer stabilen Hinserie hat sich das Team noch einmal gesteigert und zählt aktuell zu den formstärksten Mannschaften der Liga.

Wie geht es für Tim Schneider weiter?

Ein weiterer Schwerpunkt ist das spannende Aufstiegsrennen. Punktgleich mit Ratingen spitzt sich die Lage immer weiter zu – inklusive der Möglichkeit eines Entscheidungsspiels am Saisonende. Schneider gibt dazu eine klare Einschätzung und erklärt, worauf es im Endspurt ankommen wird.