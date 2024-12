Tim Latz macht weiter – Marius Görgen hört auf

Neuigkeiten betreffend die Trainerposition der 1. Mannschaft der SG Großrosseln- St. Nikolaus für die Saison 2025/ 2026 hat Steve Schantz, Vorsitzender Spielbetrieb des SC 1910 Großrosseln, zu vermelden.

„Wir freuen uns, mit Tim Latz in dessen vierte Spielzeit als Trainer gehen zu können. Da waren auch keine langwierigen Gespräche erforderlich – es passt halt aus beiderseitiger Sicht.“ Auch Tim Latz sieht das so: „Ich bin zwar mit der aktuellen sportlichen Situation nicht so glücklich, da mache ich keinen Hehl daraus. Aber gerade dies möchte ich gemeinsam mit den Spielern und den Verantwortlichen wieder in die richtige Richtung bringen. Der SC ist halt mein Verein und da gehe ich nicht von Bord, nur weil es mal nicht so läuft.“