Tiefenbach holt Punkt in Baierbach

Nach den erfolgreichen Spielen gegen die oberen Teams stand den Grünweissen mit Baierbach ein direkter Konkurrent gegenüber, denn beide Mannschaften trennen nur 3 Punkte. Bei windigen Bedingungen entwickelte sich auf beiden Seiten ein fahriges Spiel geprägt von vielen Abspielfehlern und wenig Spielfluss. In der 41 Min. nutzte Baierbach einen solchen Fehler der Tiefenbacher Hintermannschaft und erzielte die 1-0 Führung. Doch die Gäste erholten sich sehr schnell und nach einem tollen Pass von Künast stand Knipser Soffietti blank vorm Tor und schob mühelos zum 1-1 in der 44. Min. ein. Nach der Pause ein ähnliches Bild jedoch war Tiefenbach nun bemüht das Spiel zu kontrollieren. Nach einem klaren Foul an Mühlbauer blieb die Pfeiffe, des ansonsten umsichtig leitenden SR Lindemann, leider unerklärlicherweise stumm und auch heftiges Protestieren half da nicht weiter. Das hätte durchaus für einen schmeichelhaften Sieg reichen können, aber wie so oft ist das Matchglück nicht ganz auf Seiten der Grünweissen. Bis zum Schlusspfiff versuchten beide Teams noch auf den 3er zu gehen, doch die Torhüter liessen keinen Gegentreffer mehr zu. Bis auf die Elferszene ein gerechtes Remis zwischen Baierbach und Tiefenbach. Die letzten Spiele vor der Winterpause stehen nun an und es ist wichtig ein Punktepolster auf die Abstiegszone aufzubauen. Die Liga ist bis auf Spitzenreiter Adlkofen sehr eng zusammengerückt und da kann jeder Punkt Gold wert sein. Am Samstag zum Herbstfest kommt mit Vilslern zwar der aktuell Letzte nach Tiefenbach, jedoch sollte man die Koflertruppe nicht unterschätzen und voll konzentriert zu Werke gehen. Danach folgen mit dem Heimspiel gegen Ast, dem Auswärtspiel gegen Buch am Erlbach und zum Abschluss des Jahres 2022 dem Heimspiel gegen Kumhausen/Altfraunhofen ausnahmslos Derbies mit ungewissem Ausgang.