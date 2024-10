Tiefenbach beendet Durststrecke

Nach einem hochverdientem 3-3 gegen Oberglaim wollten die Grünweißen natürlich auch im Derby gegen die SG Kumhausen/Altfraunhofen punkten - am besten natürlich dreifach. Die Tiefenbacher waren in diesem Spiel hochkonzentriert und fast über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Nur in einigen wenigen unachtsamen Momenten musste Keeper Weigl eingreifen, aber dann war spätestens Endstation. Kurz vor der Halbzeit war es Maxi Dietl der nach einem geblocktem Schuß von Kraxenberger zum 1-0 abstaubte. Auch nach der Pause waren die Gastgeber das aktivere Team und nach Vorarbeit von Robert Blickling besorgte Konsti Baier das 2-0. In der 73. Min. dann Premiere Jakob Mayer: Der Neuzugang aus Kumhausen nahm sich am 16er ein Herz und haute die Kugel zum 3-0 Endstand in die Maschen. Für Team "Bologna" endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, denn die Mannschaft leidet natürlich besonders unter den vielen Verletzten bei Team Paris und es ist daher auch nicht einfach, wenn zu jedem Spiel eine neue Formation ausgetüffelt werden muß. Ein Lob hier auch an die Coaches Petrat/Antony die hier derzeit keine einfache Aufgabe haben. Am Samstag geht es nun auswärts gegen die ETSV 09 Landshut und auch hier will man den positiven Trend natürlich bestätigen