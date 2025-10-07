Ticker zum Nachlesen: Die Achtelfinal-Auslosung im Mittelrheinpokal

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.
+++ 19:30 Uhr: Ende, Aus! 30 Minuten hats gedauert, doch jetzt stehen die Partien fest! 🤩
+++ 19:28 Uhr: Und das war es auch schon! Der Bonn-Endenich empfängt also die Alemannia aus Aachen, der Bezirksligist Wahlscheider SV empfängt Viktoria Köln!
Ziehung der Achtelfinalspiele der Herren
FC Hennef 05 – Bonner SC
DJK Rasensport Aachen-Brand – SC Fortuna Köln
SC Elsdorf – SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach
Siegburger SV – FC Pesch
FV Bonn-Endenich – Alemannia Aachen
Wahlscheider SV – Viktoria Köln
SV Eintracht Hohkeppel – SpVg. Frechen 20
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SV Eilendorf
+++ 19:24 Uhr: Los gehts!
+++ 19:23 Uhr: Los gehts mit den Herren! Gezogen wird aus einem Topf – das klassentiefere Team hat Heimrecht. Aber das ist nichts Neues. 😉
+++ 19:21 Uhr: Am 22. November sollen die Achtelfinal-Partien über die Bühne gehen.
Ziehung der Achtelfinalspiele bei den Frauen
Vorwärts Spoho Köln – SV Deutz 05
SV Menden – SC Fortuna Köln
Bedburger BV – TuS Jüngersdorf-Stütgerloch
Sieger Pay-Off-Spiel 3 – TuS Homburg-Bröltal
Sieger Pay-Off-Spiel 1 – Viktoria Waldenrath-Straeten
Sieger Pay-Off-Spiel 4 – Sieger Pay-Off-Spiel 2
VfL Kommern – Alemannia Aachen
Viktoria Köln – SV RW Merl
+++ 19:16 Uhr: Die Play-Off-Spiele finden am 26. Oktober statt, außer Spiel 1, das Spiel findet am darauffolgenden Mittwoch statt
Ziehung der Play-Off-Runde
Spiel 1: SC Selfkant – SC Alemannia Straß
Spiel 2: FC Eschweiler – TuS Birk
Spiel 3: ESV Olympia Köln – TV Bonn-Rheindorf
Spiel 4: TuS BW Königsdorf – SV Eintracht Hohkeppel
+++ 19:12 Uhr: Jetzt soll es aber losgehen! Zunächst die Auslosung des Frauen-Mittelrheinpokals.
+++ 19:10 Uhr: Der Mittelrhein-Pokal der Frauen bekommt einen Haupt- und Titelsponsor. Ab sofort nennt sich der Verbandspokal also "Schaebens-Pokal".
+++ 19:05 Uhr: Emilie Schmidt, Vorsitzende des Verbandsausschuss für Frauenfußball, geht auf das Projekt "Wir. Ihr. Zusammen – Für Frauen & Mädchen im FVM" ein.
+++ 19:03 Uhr: Hendrik Scheler legt los und blickt nochmal auf die vergangenen Runden zurück.
+++ 19:02 Uhr: Und los gehts!
+++ 18:43 Uhr: Herzlichen Willkommen zum Liveticker der Auslosung der Achtelfinalspiele des Mittelrheinpokals. Hier gibt es in wenigen Augenblicken alle wichtigen Ereignisse der Auslosung – und natürlich auch die gezogenen Partien!
Modus:
Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/27.
Geplante Spieltermine:
Achtelfinale: 22. November 2025
(Spiele mit Dritt- oder Regionalligabeteiligung bereits am 19. November)
Viertelfinale: 24.–26. Februar 2026
Halbfinale: 24.–26. März 2026
Finale: 23. Mai 2026
Diese Teams sind noch dabei:
Alemannia Aachen (3. Liga)
Viktoria Köln (3. Liga)
SC Fortuna Köln (Regionalliga West)
Bonner SC (Regionalliga West)
FC Hennef 05 (Mittelrheinliga)
SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga)
SpVg. Frechen 20 (Mittelrheinliga)
FC Pesch (Mittelrheinliga)
Siegburger SV 04 (Mittelrheinliga)
FV Bonn-Endenich (Landesliga)
DJK Rasensport Aachen-Brand (Landesliga)
SV Eilendorf (Landesliga)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Landesliga)
Wahlscheider SV (Bezirksliga)
SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach (Bezirksliga)
SC Elsdorf (Bezirksliga)
Parallel zur Herren-Auslosung werden auch die Paarungen im FVM-Pokal der Frauen gezogen. Im Achtelfinale sind die Regionalligisten SV Deutz 05, Vorwärts Spoho Köln und SC Fortuna Köln gesetzt. Ebenfalls direkt qualifiziert ist Viktoria Köln, das als Vizepokalsieger des Kreises Köln aufgrund des Regionalligastatus von Deutz 05 automatisch nachrückt.
Modus:
16 Teams nehmen teil. Klassentiefere Mannschaften genießen bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-off-Runde des DFB-Pokals der Frauen.
Geplante Spieltermine:
Play-offs: 26. Oktober 2025
Achtelfinale: 22. November 2025
Viertelfinale: 8. Februar 2026
Halbfinale: 29. März 2026
Finale: 1. Mai 2026