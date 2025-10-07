Ticker zum Nachlesen: Die Achtelfinal-Auslosung im Mittelrheinpokal

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.

+++ 19:30 Uhr: Ende, Aus! 30 Minuten hats gedauert, doch jetzt stehen die Partien fest! 🤩

+++ 19:28 Uhr: Und das war es auch schon! Der Bonn-Endenich empfängt also die Alemannia aus Aachen, der Bezirksligist Wahlscheider SV empfängt Viktoria Köln!

+++ 19:24 Uhr: Los gehts!

+++ 19:23 Uhr: Los gehts mit den Herren! Gezogen wird aus einem Topf – das klassentiefere Team hat Heimrecht. Aber das ist nichts Neues. 😉

+++ 19:21 Uhr: Am 22. November sollen die Achtelfinal-Partien über die Bühne gehen.

Ziehung der Achtelfinalspiele bei den Frauen

Vorwärts Spoho Köln – SV Deutz 05

SV Menden – SC Fortuna Köln

Bedburger BV – TuS Jüngersdorf-Stütgerloch

Sieger Pay-Off-Spiel 3 – TuS Homburg-Bröltal

Sieger Pay-Off-Spiel 1 – Viktoria Waldenrath-Straeten

Sieger Pay-Off-Spiel 4 – Sieger Pay-Off-Spiel 2

VfL Kommern – Alemannia Aachen

Viktoria Köln – SV RW Merl

+++ 19:16 Uhr: Die Play-Off-Spiele finden am 26. Oktober statt, außer Spiel 1, das Spiel findet am darauffolgenden Mittwoch statt

Ziehung der Play-Off-Runde

Spiel 1: SC Selfkant – SC Alemannia Straß

Spiel 2: FC Eschweiler – TuS Birk

Spiel 3: ESV Olympia Köln – TV Bonn-Rheindorf

Spiel 4: TuS BW Königsdorf – SV Eintracht Hohkeppel

+++ 19:12 Uhr: Jetzt soll es aber losgehen! Zunächst die Auslosung des Frauen-Mittelrheinpokals.

+++ 19:10 Uhr: Der Mittelrhein-Pokal der Frauen bekommt einen Haupt- und Titelsponsor. Ab sofort nennt sich der Verbandspokal also "Schaebens-Pokal".

+++ 19:05 Uhr: Emilie Schmidt, Vorsitzende des Verbandsausschuss für Frauenfußball, geht auf das Projekt "Wir. Ihr. Zusammen – Für Frauen & Mädchen im FVM" ein.

+++ 19:03 Uhr: Hendrik Scheler legt los und blickt nochmal auf die vergangenen Runden zurück.

+++ 19:02 Uhr: Und los gehts!

+++ 18:43 Uhr: Herzlichen Willkommen zum Liveticker der Auslosung der Achtelfinalspiele des Mittelrheinpokals. Hier gibt es in wenigen Augenblicken alle wichtigen Ereignisse der Auslosung – und natürlich auch die gezogenen Partien!

Die wichtigsten Fakten

Modus:

Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/27.

Geplante Spieltermine:

Achtelfinale: 22. November 2025

(Spiele mit Dritt- oder Regionalligabeteiligung bereits am 19. November)

Viertelfinale: 24.–26. Februar 2026

Halbfinale: 24.–26. März 2026

Finale: 23. Mai 2026

Diese Teams sind noch dabei:

Alemannia Aachen (3. Liga)

Viktoria Köln (3. Liga)

SC Fortuna Köln (Regionalliga West)

Bonner SC (Regionalliga West)

FC Hennef 05 (Mittelrheinliga)

SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga)

SpVg. Frechen 20 (Mittelrheinliga)

FC Pesch (Mittelrheinliga)

Siegburger SV 04 (Mittelrheinliga)

FV Bonn-Endenich (Landesliga)

DJK Rasensport Aachen-Brand (Landesliga)

SV Eilendorf (Landesliga)

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Landesliga)

Wahlscheider SV (Bezirksliga)

SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach (Bezirksliga)

SC Elsdorf (Bezirksliga)

FVM-Pokal der Frauen: Play-offs entscheiden letzte Startplätze

Parallel zur Herren-Auslosung werden auch die Paarungen im FVM-Pokal der Frauen gezogen. Im Achtelfinale sind die Regionalligisten SV Deutz 05, Vorwärts Spoho Köln und SC Fortuna Köln gesetzt. Ebenfalls direkt qualifiziert ist Viktoria Köln, das als Vizepokalsieger des Kreises Köln aufgrund des Regionalligastatus von Deutz 05 automatisch nachrückt.

Modus:

16 Teams nehmen teil. Klassentiefere Mannschaften genießen bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-off-Runde des DFB-Pokals der Frauen.

Geplante Spieltermine:

Play-offs: 26. Oktober 2025

Achtelfinale: 22. November 2025

Viertelfinale: 8. Februar 2026

Halbfinale: 29. März 2026

Finale: 1. Mai 2026