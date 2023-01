Ticker zum Köllner-Aus: Knöferl-Abgang fix – Gorenzel schickt Alex Freitag zur U21 Beben an der Grünwalder Straße

Der TSV 1860 hat nach Pleite gegen Dynamo Dresden Trainer Michael Köllner entlassen. Alle Entwicklungen an der Grünwalder Straße vom Dienstag im Ticker.

Trainerwechsel beim TSV 1860 München: Michael Köllner wurde am heutigen Dienstag entlassen.

Saisonziele in Gefahr: Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen haben die Löwen die Notbremse gezogen.

Alle Entwicklungen von der Grünwalder Straße im Ticker.

Update um 15:42 Uhr: Der Wechsel von Lorenz Knöferl ist fix. Wie die Löwen auf ihrer Website mitgeteilt haben, wechselt der 19-Jährige bis Saisonende nach Thüringen. Damit schließen wir den Ticker für heute. Danke für das Interesse.

Update um 14:19 Uhr: Wie „dieblaue24“ berichtet, verlässt Lorenz Knöferl die Löwen. Er schließt sich Regionalligist FC Carl-Zeiss Jena an. Außerdem möchte Interimstrainer Gorenzel den Kader auf 18 Spieler verkleinern. Devin Sür und Nathan Wicht kehren demnach zur U19 zurück, Köllners Stiefsohn Alex Freitag muss sich ab sofort bei der U21 unter Trainer Frank Schmöller beweisen. „„Es bringt nichts, mit 25, 26 oder 27 Spielern auf dem Platz zu stehen“, sagte Gorenzel in der Presserunde am Dienstag.

Update um 13:27 Uhr: Die Diskussionen um die Nachfolge von Michael Köllner sind bereits in vollem Gange. Wen wünschen sich die Löwen-Fans? Auf unserer Facebook-Seite „TSV 1860 News“ diskutieren die Anhänger bereits fleißig. Thorsten Fink wird aufgrund seiner FCB-Vergangenheit von machen Usern kritisch gesehen. Die Nostalgiker hoffen auf eine Rückkehr von Daniel Bierofka oder sogar Werner Lorant. Außerdem fallen die Namen von Uwe Neuhaus und Marco Antwerpen.

Update um 12:50 Uhr: Michael Köllners Zeit an der Grünwalder Straße ist abgelaufen. Und die Reihen werden sich noch weiter lichten. „Es wird am Nachmittag noch einen Abgang geben“, sagte Gorenzel. Wer den Klub verlässt, wollte der Österreicher noch nicht verraten. Kevin Goden ist bereits weg. Es könnte sich um die unter Köllner ausgemusterten Marius Willsch oder Quirin Moll handeln. Moll stand am Montagabend gegen Dynamo Dresden im Kader.

TSV 1860 München: Trainingsfrei am Mittwoch nach Trennung von Trainer Michael Köllner

Update um 12:48 Uhr: Am Mittwoch hat die Mannschaft frei, wie Gorenzel am Ende seines Statements angekündigt hat. Die Spieler sollen wahrscheinlich den Kopf frei bekommen. Der Sport-Geschäftsführer wird vermutlich die ersten Gespräche mit geeigneten Nachfolgern führen.

Update um 12:30 Uhr: Jetzt spricht Gorenzel: „Ich habe größte Anerkennung für Michael Köllner, er hat sehr tiefe Spuren hinterlassen. Die Entscheidung, ihn freizustellen, ist mir schwergefallen. Wir haben aber aus den letzten sieben Spielen nur vier Punkte geholt.”

„Ich habe bis gestern an die Konstellation mit Michael Köllner geglaubt. Wir müssen jetzt die sportliche Situation stabilisieren, nicht auf die Tabelle schauen.”

Günther Gorenzel.

Köllner habe die Entscheidung „sehr professionell“ aufgenommen. Gorenzel sucht nach einer Lösung, geht aber davon aus, dass er mit Reisinger gemeinsam die Mannschaft am Sonntag in Oldenburg betreuten wird. „“Ich habe bis gestern an die Konstellation mit Michael Köllner geglaubt. Wir müssen jetzt die sportliche Situation stabilisieren, nicht auf die Tabelle schauen.”

Update um 12:25 Uhr: Wird Thorsten Fink Nachfolger von Michael Köllner? Wir haben bei dem 55-Jährigen telefonisch nachgefragt. „Bislang ist keine Kontaktaufnahme zwischen dem Verein und mir erfolgt“, sagte Fink auf Rückfrage von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.