Thomas Pledl kehrt zum MSV Duisburg zurück

Derzeit schuftet Thomas Pledl nach seinem Kreuzbandriss noch an seinem Comeback, die Leidenszeit des Bayerwäldlers aus Bischofsmais (Lkr. Regen) scheint aber zu Ende zu gehen. Der MSV Duisburg hat den 30-jährigen Mittelfeldmann nun wieder unter Vertrag genommen. Bei den tief gefallenen Zebras soll der Niederbayer mithelfen, den Weg zurück in den Profifußball zu finden.

"Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein! Ich bin den Verantwortlichen beim MSV dankbar, dass sie mich weiter unterstützen und nicht fallen lassen. Ich glaube, ich habe noch etwas von letzter Saison wieder gut zu machen. Die Mannschaft hat in der Hinrunde einen guten Grundstein gelegt. Ich brauche zwar noch eine Weile, bis ich wieder auf dem Platz stehe. Aber in der heißen Phase kann ich der Mannschaft dann hoffentlich helfen, unser Ziel zu erreichen", wird Thomas Pledl auf der vereinseigenen Homepage der Meidericher zitiert.

Sein Coach Dietmar Hirsch sagt ebenfalls in der offiziellen Stellungnahme: "Über Thomas Pledls fußballerische Qualitäten muss man nicht viel Worte verlieren - die hat er schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt. In der abgelaufenen Saison waren Thommys Leistungen für den MSV ein Lichtblick. Es ist selbstverständlich, dass wir einen solchen Spieler nicht fallen lassen. Momentan ist Thomas sehr fleißig in der Reha. Auch wenn wir den Zeitpunkt seiner Rückkehr noch nicht absehen können: Wir freuen uns, dass er demnächst wieder ins Training einsteigt und uns im Endspurt der Saison zur Verfügung steht."



Thomas Pledl wurde fußballerisch beim SV Bischofsmais groß und schaffte über die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf den Sprung in den Nachwuchs des TSV 1860 München. Anschließend reifte er bei der SpVgg Greuther Fürth zu einem Profifußballer heran. Sein jüngerer Bruder Marco ist derzeit beim Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag.