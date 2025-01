Thomas Bober wird neuer Trainer bei der SG Rheinhausen

Der 36-jährige tritt im Sommer die Nachfolge von Daniel Engelmann an und kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die SG Rheinhausen hat damit frühzeitig Klarheit für die kommende Spielzeit geschaffen. Der A-Kreisligist sieht sich durch die Verpflichtung seines ehemaligen Spielers sehr gut aufgestellt für die kommende Saison.

Thomas Bober passt genau in unser Anforderungsprofil, das wir gesucht haben. Jung, ehrgeizig, eine eigene Spielidee und verkörpert die gleiche Philosophie wie der Verein. Der Torjäger hat bei all seinen Stationen in der Jugend (Freiburger FC) aber auch im Aktivenbereich (Bahlinger SC, FC Emmendingen, FV Herbolzheim, SV Endingen, SG Rheinhausen & SC Reute) seine Spuren hinterlassen.

Die Verbindung zu Thomas ist nach zwei gemeinsamen Jahren in Rheinhausen nie abgebrochen und durch seine Interimstätigkeit als Trainer in Reute war er bei uns direkt im Fokus. In offenen und konstruktiven Gesprächen konnten wir schnell eine Einigung erzielen und freuen uns enorm, dass Thomas bei seinem Heimatverein erstmals offiziell in die Trainerrolle schlüpft.