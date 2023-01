Theodor-Meineke Turnier in Loxstedt ist zurück 30 Mannschaften spielen am Wochenende um den Turniersieg

Am Wochenende wird in Loxstedt nach zwei Jahren Pause wieder gezaubert: Gleich 30 Mannschaften starten beim beliebten Theodor-Meineke Turnier und spielen an zwei Turniertagen den Sieger um den Nonne-Cup aus. Als Favoriten gehen die klassenhöchsten Teams FC Hagen/Uthlede, Titelverteidiger Blau Weiss Bornreihe, Eintracht Cuxhaven sowie die Bremenligisten OSC Bremerhaven und TuSpo Surheide an den Start. Mit Eintracht Cuxhaven und der SG Stinstedt lauern auch zwei Bezirksligisten auf die 1000 Euro-Siegprämie.

Der TV Loxstedt ruft und (fast) alle folgen dem Ruf zum Hallenkick. Erneut haben die Veranstalter des TV Loxstedt ein interessantes Teilnehmerfeld zusammengestellt und die Freunde des Hallenfußballs dürfen sich auf 30 Mannschaften freuen, die in sechs Fünfergruppen die Teilnehmer für die Hauptrunde am Sonntag ausspielen.

Favoriten starten früh ins Turnier

Das Turnier besitzt seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf und die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt 94 Spiele an zwei Turniertagen freuen. Diesmal sollten die Fans früh aufstehen, denn bereits am Samstag geht es morgens so richtig zur Sache. Die vermeintlich stärkste Gruppe „Bürozentrum Döscher“ mit dem FC Hagen/Uthlede, OSC Bremerhaven, Bezirksligist TSV Stotel, SV Hicretspor Delmenhorst und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel beginnt bereits um 9.30 Uhr. Parallel stehen sich Titelverteidiger Blau Weiss Bornreihe, MTV Bokel, JFV Bremerhaven, TSV Imsum und der FC Land Wursten in der Gruppe „LVM“ gegenüber. Für das Frühstück sorgt der Veranstalter bereits zu Beginn der Spiele und auch im Laufe des Tages ist die Verpflegung gesichert.

Zur Mittagszeit werden zwei weitere Gruppen serviert. In der Gruppe „Osteria Mavelli“ kämpfen der TSV Düring, Eintracht Cuxhaven, SpVgg Bison, SV Grohn und Bremerhaven United um Punkte. Zeitgleich greift auch der Gastgeber TV Loxstedt ins Turnier ein. In der „Sport Duwe“-Gruppe treffen die Loxstedter auf den TSV Nesse, DJK Blumenthal, Leher TS II und den Bremerhavener Landesligisten TSV Wulsdorf.

Für Stimmung am Abend sorgen traditionell die Stinstedter samt Anhang. Der Bezirksligist geht in der Gruppe „Mahrenholz“ an den Start. Die Gegner sind: TSV Wehdel, Geestemünder TV, TSV Sievern und FC Sparta Bremerhaven. Ebenfalls am Abend startet die Gruppe „Fit&Sun“ mit TuSpo Surheide, TSV Lesum-Burgdamm, FC Lune, Blau Weiss Stubben und der Zweitvertetung des TV Loxstedt.