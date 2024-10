Thenried siegt auswärts souverän

Die Damen von Coach Lukas Riedl versuchten, von Anfang an gutes Pressing zu spielen. Und das zahlte sich aus. Das 0:1 fiel nach 13 Minuten. Einen Steckball von Olivia Köppl verwertete Lisa Beer in der Bewegung und schloss erfolgreich ab. Wenig später erhöhten die Gäste. Ein langer Ball fand Kristin Senft auf der Außenbahn. Sie brachte eine Flanke rein auf Julia Buhl, die zum 0:2 versenkte (15.).

Einen souveränen Auswärtssieg hat der SV Thenried am Sonntag beim FC Ergolding eingefahren. Die Landesliga-Damen nahmen beim 1:4-Erfolg gegen den Tabellenletzten den Dreier mit und festigten damit ihre vordere Tabellenposition.

Thenried hat Möglichkeiten die Führung auszubauen Die beiden frühen Tore taten der Mannschaft gut. In dieser Phase bis zur 30 Minute hatten die Thenriederinnen noch drei sehr gute Möglichkeiten durch Kristin Senft, Nadine Schleich und Julia Buhl. Dann aber ließen die Grün-Weißen das Spiel etwas schleifen. „Da zeigte sich, dass Ergolding nach vorne etwas kann, wenn man ihnen Raum lässt", so SV-Coach Riedl. So kam der Tabellenletzte zu einem Pfostenschuss und einem zentralen Abschluss, der für SV-Keeperin Lena Fischer aber kein Problem war.

Nach der Halbzeit setzten die Gäste wieder mehr auf Pressing - und belohnten sich schnell dafür.

Einen Stoppfehler der FC-Torhüterin Alexandra Maul nutzte Kristin Senft eiskalt aus und traf zum 0:3 (46.). Erneut hatten die Thenriede-rinnen hochkarätige Chancen, die sie aber vergaben - dieses Mal durch Kristin Senft und Lisa Beer. Durch einen Abspielfehler von Thenrieds Torfrau Lena Fischer, fingen sich die Gäste das 1:3 durch Anika Schneider ein (73.). Die Mädels von Trainer Lukas Riedl ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe brin-gen. Im Gegenteil, sie machten den Sack zu und legten das 1:4 nach. Ein langer Ball von Theresa Hausladen fand Kristin Senft, die sich im Laufduell mit einer Verteidigerin durchsetzte. Die Heim-Keeperin war etwa 30 Meter herausgekommen und die Thenriederin spitzelte den Ball an ihr vorbei ins leere Tor (79.).

Der Sieg war also mehr als verdient und hätte sogar noch viel höher ausfallen können oder sogar müssen. Doch Coach Riedl war zufrieden mit der Leistung seiner Mädels und freut sich, dass sie den Platz im vorderen Feld der Tabelle damit festigen konnten.

Die Reserve gewann daheim gegen die SG SF Weidenthal-Guten-eck/SV Altendorf mit 1:0. Das SV-Tor für die Reserve erzielte dabei Christina Vogl.

SV Thenried: Lena Fischer, Olivia Köppl, Lisa Beer, Jessica Köppl, Lucca Stadler, Theresa Hausladen, Nadine Schleich (58. Leni Hacker), Madeleine Brandl, Julia Buhl (64. Anja Huber),Kristin Senft, Jasmin Schreiner.

