Theesen hat Aufstiegsrunde so gut wie sicher - Ostinghausen fast durch

In der Ost-Staffel 1 patzte der FSC Rheda (1:3 bei Heide Paderborn) und kassierte die erste Niederlage seit dem 23. November 2023. Der FSC hat aber immer noch sieben Zähler Vorsprung vor dem VfL Theesen, der seinen Platz in der Aufstiegsrunde der Vizemeister inzwischen so gut wie sicher hat. Der 5:1-Erfolg gegen den SCV Neuenbeken baute den Vorsprung auf acht Punkte aus, da der TuS Lohe (1:5 beim FC Kaunitz) und der FC Bad Oeynhausen (1:2 gegen den SuS Bad Westernkotten) verloren.

Restprogramm:

FSC Rheda (56 Punkte, +32 Tore) - TuS Tengern (H, Platz 18), FC Bad Oeynhausen (A, Platz 6), SVKT 07 Minden (H, Platz 7), FC RW Kirchlengern (A, Platz 12)

VfL Theesen (49 Punkte, +23 Tore) - TuS Lohe (A, Platz 4), TSV Oerlinghausen (H, Platz 14), Post TSV Detmold (A, Platz 13), SuS Bad Westernkotten (H, Platz 8)

SV Heide Paderborn (41 Punkte, +3 Tore) - SF DJK Mastbruch (A, Platz 9), TuS Tengern (A, Platz 16), FC Bad Oeynhausen (H, Platz 6), SVKT 07 Minden (A, Platz 7)

Wie Rheda wird wohl auch der SF Ostinghausen (Süd-Staffel 2) der direkte Durchmarsch von der Bezirksliga in die Westfalenliga gelingen. Während die Sportfreunde einen sicheren 2:0-Erfolg durch zwei frühe Tore bei Kellerkind FC Arpe-Wormbach einfuhren, kam die SpVg Hagen 11 beim SV 04 Attendorn nicht über ein Last-Minute-Remis hinaus. Der Rückstand der Hagener beträgt nun sieben Punkte und der Kampf um die Vizemeisterschaft bleibt eng. Da auch Lokalrivale SV Hohenlimburg (2:2 gegen die SpVg Olpe) nicht gewann, beträgt der Vorsprung weiterhin drei Punkte. Aber der BSV Menden (3:2 bei Germania Salchendorf) ist plötzlich auch wieder im Geschäft und hat das vermeintlich leichteste Restprogramm.

Restprogramm:

SF Ostinghausen (61 Punkte, +51 Tore) - SV Ottfingen (H, Platz 14), SpVg Hagen 11 (A, Platz 2), SV Hohenlimburg (A, Platz 3), SC Drolshagen (H, Platz 13)

SpVg Hagen 11 (54 Punkte, +25 Tore) - FC Arpe/Wormbach (H, Platz 15), SF Ostinghausen (H, Platz 1), SC Drolshagen (A, Platz 13), RW Erlinghausen (H, Platz 5)

SV Hohenlimburg (51 Punkte, +19 Tore) - SV Schmallenberg/Fredeburg (A, Platz 9), SV Ottfingen (H, Platz 14), SF Ostinghausen (H, Platz 1), Germania Salchendorf (A, Platz 7)

BSV Menden (50 Punkte, +45 Tore) - SV Brilon (H, Platz 16), FSV Gerlingen (A, Platz 12), TuS Sundern (H, Platz 8), SV 04 Attendorn (A, Platz 11)

Westfalia Herne (5 Siege in Folge) und YEG Hassel (6 Siege in Folge) marschieren in der West-Staffel 3 weiter im Gleichschritt. Herne machte es gegen Kellerkind FC Altenbochum spannend und schoss erst in der Nachspielzeit das erlösende 2:0. YEG tat etwas für das Torverhältnis und schoss den künftigen Bezirkslisten VfB Westhofen mit 5:0 ab. Nach der 50. Spielminute fiel aber kein Tor mehr, was in der Endabrechnung bei sechs Toren Differenz zu Herne vielleicht noch weh tun könnte. Vestia Disteln (2:1 beim SSV Buer) bleibt in Schlagdistanz zu YEG und weist das beste Torverhältnis im Spitzentrio auf. Dem SV Brackel 06 (4:0 gegen SF Wanne-Eickel) bleiben kleine Außenseiterchancen, da die Dortmunder noch direkte Duelle gegen YEG und Vestia haben.

Restprogramm:

Westfalia Herne (57 Punkte, +31 Tore) - SG Welper (A, Platz 15), SF Wanne-Eickel (H, Platz 11), Vestia Disteln (A, Platz 3), SW Wattenscheid 08 (H, Platz 12)

YEG Hassel (55 Punkte, +25 Tore) - SV Wanne 11 (H, Platz 6), BW Westfalia Langenbochum (A, Platz 7), SSV Buer (H, Platz 5), SV Brackel 06 (A, Platz 4)

Vestia Disteln (53 Punkte, +35 Tore) - SV Brackel 06 (H, Platz 4), Königsborner SV (A, Platz 9), Westfalia Herne (H, Platz 1), SG Welper (A, Platz 15)

SV Brackel 06 (49 Punkte, +22 Tore) - Vestia Disteln (A, Platz 3), SW Wattenscheid 08 (H, Platz 12), DJK TuS Hordel (A, Platz 8), YEG Hassel (H, Platz 2)

"Schlechtester" Spitzenreiter ist der SuS Neuenkirchen in der Nord-Staffel 4, der gegen Borussia Münster nur ein 1:1 erzielte und in den vergangenen fünf Partien nur einmal gewonnen hat. Die TSG Dülmen (4:1 gegen Westfalia Gemen) ist auf vier Punkte herangerückt und kann wieder auf die Meisterschaft hoffen. In erster Linie dürfte es aber um die Verteidigung des Platzes 2 gehen. Da der SV Dorsten-Hardt eine Last-Minute-Niederlage gegen den FC Epe kassierte, hat sich der Vorsprung auf vier Punkte vergrößert. Neuer Drittplatzierter ist der SV Eintracht Ahaus (3:0 beim designierten Bezirksligisten Vorwärts Epe).

Restprogramm:

SuS Neuenkirchen (54 Punkte, +31 Tore) - TuS 05 Sinsen (A, Platz 16), SG Borken (H, Platz 14), Ibbenbürener SpVg (A, Platz 10), Eintracht Ahaus (H, Platz 3)

TSG Dülmen (50 Punkte, +27 Tore) - Beckumer SpVg (A, Platz 13), Vorwärts Epe (A, Platz 15), SV RW Deuten (H, Platz 9), VfL Senden (A, Platz 6)

SV Eintracht Ahaus (46 Punkte, +14 Tore) - SV RW Deuten (H, Platz 9), VfL Senden (A, Platz 6), Vorwärts Wettringen (H, Platz 8), SuS Neuenkirchen (A, Platz 1)

SV Dorsten-Hardt (45 Punkte, +15 Tore) - Borussia Münster (A, Platz 11), TuS 05 Sinsen (H, Platz 16), SG Borken (A, Platz 14), Ibbenbürener SpVg (H, Platz 10)

Bezüglich der Aufstiegsregelung ist festzuhalten, dass es inzwischen rechnerisch sicher ist, dass eine Aufstiegsrunde der Vizemeister stattfinden wird. Nach aktuellem Stand dürften zwei von vier Vizemeister aufsteigen, da nur der SV Lippstadt 08 und RW Ahlen aus der Regionalliga West absteigen.