Thalwil will hoch – muss aber nicht Start aus der Pole-Position in der 2. Liga interregional

Thalwil konnte das Hinspiel gegen Zürich City für sich entscheiden. – Foto: Bischof Fotografie

Es war eine souveräne Hinrunde, die der FC Thalwil hingelegt hat. Mit fünf Punkten Vorsprung holte sich die Mannschaft vom Cheftrainer Gianni Lavigna den "Wintermeistertitel" in der Gruppe 3 und hat sich damit eine ideale Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen.

Vielfach trat der FCT dominant und spielbestimmend auf, hatte viel Ballbesitz und konnte sich Torchancen erspielen. Gleichwohl gelang es den Thalwilern auch, knappe Spiele für sich zu entscheiden. So beispielsweise das wichtige 2:1 gegen Aufsteiger Zürich City oder das 1:0 gegen den nun ersten Verfolger Liestal. Die Bilanz lässt sich sehen: Neun Siege feierten die Linksufrigen, dazu kamen drei Unentschieden, nur eine Partie ging verloren, jene gegen Kirchberg (2:4). Dazu hat Thalwil in der Interregio-Gruppe 3 am meisten Tore geschossen und die wenigsten erhalten.