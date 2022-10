TGB Darmstadt: Eine Erfolgswelle, die nicht selbstverständlich ist D-Ligsit strebt mit großen Schritten in Richtung C-Liga +++ Dabei können die Bessunger nur über sich selbst stolpern

Bessungen. Elf Spiele, elf Siege: Die TGB Darmstadt eilt in der D-Liga Darmstadt von Erfolg zu Erfolg. Und sie ist ihrem Ziel Aufstieg in die C-Liga schon jetzt recht nahe gekommen, auch wenn Trainer Dirk Denzel so etwas nicht wirklich hören möchte. „Der Start war besser als gedacht“, sagt der 40-Jährige, „wir hatten im Sommer schließlich einen Umschwung gehabt, eine Handvoll Spieler ist gegangen. Sie habe andere Herausforderungen gesucht.“

Relegation auf den letzten Drücker verpasst

Krumm genommen hat er es ihnen nicht, schließlich verpasste die TGB am letzten Spieltag durch eine 1:3-Niederlage beim SV Darmstadt 98 II die Relegationsteilnahme. „Ich persönlich hatte da schon ein bisschen dran zu knabbern“, erinnert sich Denzel an das Duell gegen den späteren Aufsteiger. „Das liegt einfach an meinem Ehrgeiz. Aber dann kam auch bei mir so ein Jetzt-erst-recht-Gefühl auf.“

Die TGB ist der letzte von jenen vier Vereinen, die in der vergangenen Saison die Liga dominierten. Der TSV Braunshardt stieg direkt auf, die „Zwote“ der Lilien nach einer denkwürdigen Relegation gegen den SV Weiterstadt II, als im Rückspiel über 3000 Zuschauer am Böllenfalltor feierten. Frontal Darmstadt war der Vierte im Bunde, der Verein tritt in dieser Saison aber nicht an. „Wir hatten eine super Vorbereitung, waren im Training immer gut besetzt“, sagt Denzel, dessen Brüder Michael (32) und Thomas (25) in seiner ansonsten recht jungen Mannschaft spielen. „Trotz Urlaubszeit waren immer 15 Mann da, ab und an waren es auch mal 25. Wir hatten Anfragen ohne Ende, manche mussten wir sogar ablehnen.“

Unterstützung aus der Jugend

Einige A-Jugendliche wurden ins Team eingebaut, die Mischung passt, sagt der Trainer. Bruder Michael kam neu hinzu, Bruder Thomas ist mit nunmehr 23 Treffern in elf Spielen Torschützenkönig der Liga. Beim 3:0 gegen den SV Rohrbach am Mittwoch traf er erneut zweimal, die Partie wurde später wegen einer Verletzung des Rohrbachers Lucas Wolff abgebrochen und soll – wenn es nach den Vereinen geht – auch mit 3:0 gewertet werden. Der Klassenleiter muss diesem Ansinnen noch zustimmen, gehört hat man bis Freitag aber noch nichts.

Im Pokal geht steht TGB im Achtelfinale