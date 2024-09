TG Böckingen übernimmt die Spitze, vier Teams noch sieglos

MassenbachHausen sicherte sich einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim. Yannik Lieberherr brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung, und Ilyan Görmez erhöhte nach der Pause (67.). Der Anschlusstreffer von Yassine Zienecker in der Nachspielzeit kam für Markelsheim/Elpersheim zu spät. ---

In einer packenden Partie musste sich der SC Amrichshausen mit 2:3 gegen die SG Bad Wimpfen geschlagen geben. Nach einem frühen Führungstreffer durch Mikel Lucke (12.) übernahmen die Gäste durch Treffer von Matthias Geiger (18.) und Enes Balik (21.) das Kommando. Gabriel Mütsch sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (29.), aber Ben Straub traf in der 66. Minute zum Sieg für Bad Wimpfen. ---

Der SV Schluchtern setzte sich mit 3:1 beim SV Wachbach durch. Mouha Camara brachte die Gäste früh in Führung (14.), doch Fabian Schuler glich für Wachbach aus (21.). In der zweiten Halbzeit sorgten Moritz Frank (54.) und Soner Bostan per Foulelfmeter (61.) für den Sieg der Gäste. ---

Der TSV Erlenbach gewann auswärts bei den Sportfreunden Lauffen mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Lukas Halupka (54.) und Mika Ludwig (67.) für Erlenbach. ---

In einem engen Spiel trennten sich der FSV Schwaigern und die TSG Öhringen mit einem 1:1-Unentschieden. Johannes Ebner brachte Schwaigern in der 61. Minute in Führung, doch Justin Scholl glich für Öhringen nur neun Minuten später aus. ---

Aramäer Heilbronn fuhr einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den TSV Pfedelbach ein. Nebojsa Simikic erzielte einen Hattrick (30., 47. Foulelfmeter, 68.), während Jan Stascak in der 76. Minute per Elfmeter den Schlusspunkt setzte. Pfedelbach musste zudem nach einem Platzverweis von Jann Baust (50.) in Unterzahl spielen. ---

Eine deutliche 0:4-Niederlage kassierte der SV Leingarten gegen die SG Sindringen/Ernsbach. Lukas Endreß (18., 85.) war mit zwei Toren der Matchwinner, Markus Herkert (45.+1) und Valentin Gronbach (50.) erzielten die weiteren Treffer. ---

Tabellenführer TG Böckingen bleibt nach einem 2:1-Sieg beim FC Union Heilbronn weiter ungeschlagen. Kevin Schreier brachte Böckingen früh in Führung (5.), Luciano Gruosso glich für Heilbronn aus (40.). Luke Luft erzielte in der 73. Minute den Siegtreffer für Böckingen. ---