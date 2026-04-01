Teutonia 05 trennt sich von Uwe Moormann und setzt auf Conrad Warneke

Beim FC Teutonia 05 Ottensen kommt es im Saisonendspurt zu einem Trainerwechsel in der U23. Der Verein hat sich von Uwe Moormann getrennt, obwohl die zweite Mannschaft als Tabellenzehnter der Bezirksliga Hamburg Süd aktuell im unteren Mittelfeld rangiert und der Klassenerhalt in Reichweite ist.
Zuletzt zeigte die Formkurve sogar nach oben: Sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen sprechen für eine stabile Entwicklung. Dennoch haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, acht Spieltage vor Saisonende eine Veränderung vorzunehmen.
„Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, da wir die geleistete Arbeit von Uwe sehr schätzen und ihm für seinen Einsatz sowie sein Engagement ausdrücklich danken!“, erklärt Sportlicher Leiter Marc Hartmann in der Vereinsmitteilung.
Die Nachfolge ist bereits geregelt: Conrad Warneke übernimmt ab sofort die U23 und wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Gleichzeitig bleibt er weiterhin Teil des Trainerteams der Oberliga-Mannschaft, wodurch die Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft gezielt gestärkt werden soll.
Der Fokus lautet des ehemaligen Regionalliga-Klubs: Klassenerhalt sichern und gleichzeitig die Entwicklung der Spieler vorantreiben. Gerade dieser Spagat ist für Teutonia ein zentraler Baustein in der strategischen Ausrichtung.
Warneke selbst geht die neue Aufgabe mit Respekt und klaren Zielen an: „Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison ist natürlich nie optimal und ich möchte mich ausdrücklich bei meinem Vorgänger Uwe für seine geleistete Arbeit und sein Engagement für die Mannschaft bedanken.“
Gleichzeitig richtet er den Blick nach vorne: „Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen der Verantwortlichen und möchte es mit meiner Arbeit zurückzahlen. Unser Ziel für diese Saison ist klar: Klassenerhalt. In der nächsten Saison geht es dann um Entwicklung und darum, möglichst viele Spieler in unsere 1. Herren zu bringen.“
Für den FC Teutonia 05 Ottensen II beginnt damit eine entscheidende Phase der Saison. Die Ausgangslage ist stabil, doch die letzten Spieltage werden zeigen, ob der Trainerwechsel den gewünschten Effekt bringt und der Ligaverbleib gesichert werden kann.
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