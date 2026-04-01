Teutonia 05 trennt sich von Uwe Moormann und setzt auf Conrad Warneke Trainerwechsel bei FC Teutonia 05 Ottensen II: Uwe Moormann muss gehen, Conrad Warneke übernimmt die U23. Ziel bleibt der Klassenerhalt in der Bezirksliga Hamburg Süd. von red · Heute, 00:04 Uhr · 0 Leser

Ist jetzt U23-Cheftrainer: Conrad Warneke. – Foto: Thorge Huter

Beim FC Teutonia 05 Ottensen kommt es im Saisonendspurt zu einem Trainerwechsel in der U23. Der Verein hat sich von Uwe Moormann getrennt, obwohl die zweite Mannschaft als Tabellenzehnter der Bezirksliga Hamburg Süd aktuell im unteren Mittelfeld rangiert und der Klassenerhalt in Reichweite ist.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Zuletzt zeigte die Formkurve sogar nach oben: Sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen sprechen für eine stabile Entwicklung. Dennoch haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, acht Spieltage vor Saisonende eine Veränderung vorzunehmen. „Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, da wir die geleistete Arbeit von Uwe sehr schätzen und ihm für seinen Einsatz sowie sein Engagement ausdrücklich danken!“, erklärt Sportlicher Leiter Marc Hartmann in der Vereinsmitteilung.

>>> Das ist Uwe Moormann Warneke soll Verzahnung stärken Die Nachfolge ist bereits geregelt: Conrad Warneke übernimmt ab sofort die U23 und wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Gleichzeitig bleibt er weiterhin Teil des Trainerteams der Oberliga-Mannschaft, wodurch die Verzahnung zwischen erster und zweiter Mannschaft gezielt gestärkt werden soll. Der Fokus lautet des ehemaligen Regionalliga-Klubs: Klassenerhalt sichern und gleichzeitig die Entwicklung der Spieler vorantreiben. Gerade dieser Spagat ist für Teutonia ein zentraler Baustein in der strategischen Ausrichtung.