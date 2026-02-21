Testspiele vor dem Ligastart: Wer wann in Hamburg spielt

Der Spielbetrieb ruht erneut im Hamburg, doch rechtzeitig angelegte Testspiele dürfen im Hamburger Fußball-Verband stattfinden. Manche Teams testen auch gegen Klubs aus anderen Verbänden. Wer wann bis zum vermeintlichen Ligastart am kommenden Freitag spielt, seht ihr in der FuPa-Übersicht.
14 Uhr: Viktoria Harburg 1. – TSV Winsen/Luhe
15 Uhr: Victoria 3. – Victoria 2.A (A1)
10.45 Uhr: Heidgraben 3. – RW Kiebitzreihe
12 Uhr: Atlantik 97 1. – MTV Römstedt
13 Uhr: Glashütte 2. – Hansa 11 1.
13.15 Uhr: Kosova 1. – Hamm United 1.
14 Uhr: Teutonia 10 1. – TSV Berenbostel II
15 Uhr: Altengamme 1. – Börnsen 1.
15 Uhr: Stapelfeld 1. – SG FSG Großensee II
15.30 Uhr: HEBC 3. – UH-Adler 1.A (A1)
19.15 Uhr: Egenbüttel 1. – Halstenbek-Rellingen 1.A (A1)
19.15 Uhr: Meiendorf 1. – Eilbek 1.
19.30 Uhr: BU 1. – SSC Hagen Ahrensburg
19.30 Uhr: SC V. M. 3. – SC V. M. 4.
19.30 Uhr: ASV Bergedorf 85 1. – SpVgg. Lütau
20 Uhr: HSV III – TuS Nortorf II
20 Uhr: Willighusen 2. – Stapelfeld 1.
20 Uhr: 1. FC Quickborn 1. – Tangstedt 1.
20 Uhr: Schwarzenbek 1. – Dassendorf 1.A (A1)
19 Uhr: Vorw. Wacker 1. – Altona 93 1.
19.15 Uhr: ASV Bergedorf 85 1. – MSV Hamburg 1.
19.30 Uhr: Atlantik 97 1. – Lüneburger SV
19.30 Uhr: Harburger Türk-Sport 1. – Vorw. Wacker 1.A (J1)
19.30 Uhr: TuS Holstein 1. – Rugenbergen 1.
19.30 Uhr: HEBC 2. – Alsterbrüder 2.
19.30 Uhr: SV Wilhelmsburg 1. – Süderelbe 3.
19.30 Uhr: Ellerau 1. – Borstel 1.
19.30 Uhr: Schwarzenbek 2. – SG FSG Großensee
19.30 Uhr: Wandsetal 1. – SC FU 1.
19.45 Uhr: BU 2. – tus BERNE 1.
19.45 Uhr: DSC Hanseat 1. – St. Pauli V
19.45 Uhr: FSV Geesthacht 1. – SG Aufbau Boizenburg
19.45 Uhr: ETSV Hamburg 2. – Hamm United 2.
20 Uhr: Walddörfer 1. – Wellingsbüttel 1.
20 Uhr: SV Groß Borstel 1. – UH-Adler 1.
20 Uhr: Union Tornesch 2. – Appen 1.
20 Uhr: Grünhof-Tesperhude 1. – SG Scharmb.-Patt.-Ash. III
20 Uhr: SC Pinneberg 1. – VfL Pinneberg 1.
20 Uhr: Groß Flottbek 1. – Altona 93 3.
20 Uhr: Holsatia im EMTV 1. – Rellinger FC 1.
20 Uhr: Wellingsbüttel 2. – Meiendorf 2.
20 Uhr: UH-Adler 2. – Poppenbüttel 1.
19.30 Uhr: Germania 1. – HFC Falke 1.
19.30 Uhr: Dersimspor 1. – Buchholz 1.
19.30 Uhr: Urania 1. – Hamburg Hurricanes 1.
19.45 Uhr: Wandsetal 2. – Hansa 11 3.
20 Uhr: Union Tornesch 1. – Heidgraben 1.
20 Uhr: TuS Osdorf 1. – HEBC 2.
19.30 Uhr: Urania 1. – Farmen 1.
