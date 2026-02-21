 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspiele vor dem Ligastart: Wer wann in Hamburg spielt

Nicht alle Testspiele sind von der Generalabsage des Hamburger Fußball-Verbands betroffen, deshalb finden doch einige Partien am Wochenende statt. FuPa zeigt euch allerdings alle Testspiele bis zu vermeintlichen Ligastart am kommenden Freitag.

von red · Heute, 09:52 Uhr · 0 Leser
TuS Quickborn ist ebenfalls im Einsatz.
TuS Quickborn ist ebenfalls im Einsatz. – Foto: Uwe Langeloh

Der Spielbetrieb ruht erneut im Hamburg, doch rechtzeitig angelegte Testspiele dürfen im Hamburger Fußball-Verband stattfinden. Manche Teams testen auch gegen Klubs aus anderen Verbänden. Wer wann bis zum vermeintlichen Ligastart am kommenden Freitag spielt, seht ihr in der FuPa-Übersicht.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Samstag, 21. Februar 2026

  • 13 Uhr: FC Mecklenburg Schwerin - TuS Dassendorf

  • 14 Uhr: Viktoria Harburg 1.TSV Winsen/Luhe

  • 15 Uhr: Victoria 3.Victoria 2.A (A1)

Sonntag, 22. Februar 2026

  • 10.45 Uhr: Heidgraben 3.RW Kiebitzreihe

  • 12 Uhr: Atlantik 97 1.MTV Römstedt

  • 12.45 Uhr: TSV Elstorf 2. - FSV Harburg-Rönneburg

  • 13 Uhr: Glashütte 2.Hansa 11 1.

  • 13.15 Uhr: Kosova 1.Hamm United 1.

  • 14 Uhr: Teutonia 10 1.TSV Berenbostel II

  • 15 Uhr: FC St. Pauli U23 - SV Drochtersen-Assel

  • 15 Uhr: Altengamme 1.Börnsen 1.

  • 15 Uhr: Stapelfeld 1.SG FSG Großensee II

  • 15.30 Uhr: HEBC 3.UH-Adler 1.A (A1)

  • 16.30 Uhr: SV Eichede - TSV Sasel
  • 17 Uhr: FC Ahrensburg - Rahlstedter SC

    • Montag, 23. Februar 2026

    • 19.15 Uhr: Egenbüttel 1.Halstenbek-Rellingen 1.A (A1)

    • 19.15 Uhr: Meiendorf 1.Eilbek 1.

    • 19.30 Uhr: BU 1.SSC Hagen Ahrensburg

    • 19.30 Uhr: SC V. M. 3.SC V. M. 4.

    • 19.30 Uhr: ASV Bergedorf 85 1.SpVgg. Lütau

    • 20 Uhr: HSV IIITuS Nortorf II

    • 20 Uhr: Willighusen 2.Stapelfeld 1.

    • 20 Uhr: 1. FC Quickborn 1.Tangstedt 1.

    • 20 Uhr: Schwarzenbek 1.Dassendorf 1.A (A1)

    Dienstag, 24. Februar 2026

    • 19 Uhr: Vorw. Wacker 1.Altona 93 1.

    • 19.15 Uhr: ASV Bergedorf 85 1.MSV Hamburg 1.

    • 19.30 Uhr: Atlantik 97 1.Lüneburger SV

    • 19.30 Uhr: Harburger Türk-Sport 1.Vorw. Wacker 1.A (J1)

    • 19.30 Uhr: TuS Holstein 1.Rugenbergen 1.

    • 19.30 Uhr: HEBC 2.Alsterbrüder 2.

    • 19.30 Uhr: SV Wilhelmsburg 1.Süderelbe 3.

    • 19.30 Uhr: Ellerau 1.Borstel 1.

    • 19.30 Uhr: Schwarzenbek 2.SG FSG Großensee

    • 19.30 Uhr: Wandsetal 1.SC FU 1.

    • 19.45 Uhr: BU 2.tus BERNE 1.

    • 19.45 Uhr: DSC Hanseat 1.St. Pauli V

    • 19.45 Uhr: FSV Geesthacht 1.SG Aufbau Boizenburg

    • 19.45 Uhr: ETSV Hamburg 2.Hamm United 2.

    • 20 Uhr: Walddörfer 1.Wellingsbüttel 1.

    • 20 Uhr: SV Groß Borstel 1.UH-Adler 1.

    • 20 Uhr: Union Tornesch 2.Appen 1.

    • 20 Uhr: Grünhof-Tesperhude 1.SG Scharmb.-Patt.-Ash. III

    • 20 Uhr: SC Pinneberg 1.VfL Pinneberg 1.

    • 20 Uhr: Groß Flottbek 1.Altona 93 3.

    • 20 Uhr: Hol­satia im EMTV 1.Rellinger FC 1.

    • 20 Uhr: Wellingsbüttel 2.Meiendorf 2.

    • 20 Uhr: UH-Adler 2.Poppenbüttel 1.

    Mittwoch, 25. Februar 2026

    • 19.30 Uhr: Germania 1.HFC Falke 1.

    • 19.30 Uhr: Dersimspor 1.Buchholz 1.

    • 19.30 Uhr: Urania 1.Hamburg Hurricanes 1.

    • 19.45 Uhr: Wandsetal 2.Hansa 11 3.

    Donnerstag, 26. Februar 2026

    • 20 Uhr: Union Tornesch 1.Heidgraben 1.

    • 20 Uhr: TuS Osdorf 1.HEBC 2.

    Freitag, 27. Februar 2026

    • 19.30 Uhr: Urania 1.Farmen 1.

