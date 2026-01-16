 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Testspiele bis Samstag: Wo wird am Mittelrhein gespielt?

FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 17. Januar 2026, denn am Mittelrhein drehen die Mannschaften nach dem Schneechaos wieder auf.rn

Am Mittelrhein wird wieder gespielt! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.

Die Testspiele am Freitag, 16. Januar 2026

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
2
2
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SC Erkelenz
SC ErkelenzErkelenz
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SSV Berzdorf 1929
SSV Berzdorf 1929SSV Berzdorf
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
20:00

Die Testspiele am Samstag, 17. Januar 2026

Morgen, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
14:00live

Morgen, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
VfR Würselen
VfR WürselenWürselen
11:00

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SpVg Porz 1919
SpVg Porz 1919SpVg Porz
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Marienhagen 1930
VfR Marienhagen 1930Marienhagen
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth II
FC Rot-Weiß Berrendorf 1926
FC Rot-Weiß Berrendorf 1926Berrendorf
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Altenberg 1948
SV Altenberg 1948Altenberg
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried
15:00

Morgen, 10:30 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
10:30

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
14:00

Morgen, 15:45 Uhr
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
SSV Jan Wellem 05 Bergisch GladbachJan Wellem
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
15:45

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

➡️ Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Aachen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Berg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Bonn

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Düren

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Euskirchen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Heinsberg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Köln

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Rhein-Erft

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Sieg

