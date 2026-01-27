Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Linus Noah Krieger
Testspiele bis Donnerstag: Wo rollt am Mittelrhein der Ball?
FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich vom 29. Januar 2026
Auch in dieser Woche wird am Mittelrhein wieder getestet! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.