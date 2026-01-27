 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Linus Noah Krieger

Testspiele bis Donnerstag: Wo rollt am Mittelrhein der Ball?

FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich vom 29. Januar 2026

Auch in dieser Woche wird am Mittelrhein wieder getestet! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.

Die Testspiele am Dienstag, 27. Januar 2026

Heute, 20:00 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
20:00

Heute, 20:00 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
20:00

Heute, 20:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal
DJK FV Haaren
DJK FV HaarenHaaren
20:00

Die Testspiele am Mittwoch, 28. Januar 2026

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
SV Breinig
SV BreinigBreinig
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
FV Engers 07
FV Engers 07FV Engers 07
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Homburg-Nümbrecht
SSV Homburg-NümbrechtNümbrecht II
TuS Marialinden
TuS MarialindenMarialinden
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
FC Pesch
FC PeschPesch
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
FC Concordia Oidtweiler
FC Concordia OidtweilerOidtweiler
Abgesagt

Die Testspiele am Donnerstag, 29. Januar 2026

Do., 29.01.2026, 20:00 Uhr
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
20:00

Do., 29.01.2026, 19:30 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
19:30

Do., 29.01.2026, 19:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SV Sötenich 1919
SV Sötenich 1919Sötenich
19:30

Do., 29.01.2026, 20:00 Uhr
SV Erfa 09 Gymnich
SV Erfa 09 GymnichErfa Gymnich
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
20:00

Do., 29.01.2026, 20:15 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
20:15

Do., 29.01.2026, 20:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
20:00

Do., 29.01.2026, 19:30 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SG Dernau
SG DernauSG Dernau
19:30

