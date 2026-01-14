Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Raus aus der Halle, rein in die Frühjahrsvorbereitung! – Foto: Dieter Braun
Testspiele bis Donnerstag: Viel los am Mittelrhein, aber wer spielt?
FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 15. Januar 2026, denn am Mittelrhein drehen die Mannschaften nach dem Schneechaos wieder auf.
Am Mittelrhein wird wieder gespielt! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.