 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Raus aus der Halle, rein in die Frühjahrsvorbereitung!
Raus aus der Halle, rein in die Frühjahrsvorbereitung! – Foto: Dieter Braun

Testspiele bis Donnerstag: Viel los am Mittelrhein, aber wer spielt?

FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 15. Januar 2026, denn am Mittelrhein drehen die Mannschaften nach dem Schneechaos wieder auf.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2

Am Mittelrhein wird wieder gespielt! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.

Die Testspiele am Mittwoch, 14. Januar 2026

Heute, 20:00 Uhr
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
Heiligenhauser SV
Heiligenhauser SVH'hauser SV
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
Ahrweiler BC 1920
Ahrweiler BC 1920Ahrweiler BC
19:30

Heute, 19:15 Uhr
FC Hennef 05
FC Hennef 05FC Hennef 05
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:15

Die Testspiele am Donnerstag, 15. Januar 2026

Morgen, 19:30 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
SV Wachtberg
SV WachtbergSV Wachtberg
19:30

Morgen, 19:45 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
19:45

Morgen, 19:30 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
19:30live

Morgen, 19:45 Uhr
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
19:45

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

➡️ Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Aachen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Berg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Bonn

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Düren

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Euskirchen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Heinsberg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Köln

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Rhein-Erft

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Sieg

Aufrufe: 014.1.2026, 17:31 Uhr
redAutor