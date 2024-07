Testspiele am Samstag: FSV Hollenbach bezwingt Regionalligist Freiberg

Für viele Teams hat die Sommerpause bereits ein Ende. FuPa gibt euch den Überblick auf die Testspiele der Region, die am Wochenende angesetzt sind.

SV Vogt – FV Ravensburg II 3:4

Tore: 1:0 Julian Wucher (3.), 1:1 Niklas Bolgert (45.+1), 2:1 Manfred Kraus (63.), 2:2 Marko Föger (68.), 2:3 Amin Ajdarpasic (80.), 2:4 Niklas Bolgert (83.), 3:4 Sergen Leyla (84.)

Besondere Vorkommnisse: Manuel Romer (SV Vogt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.).



SG Gundelsheim – Sportfreunde Untergriesheim 2:1





SSV Reutlingen II – SV Böblingen 1:0

Schiedsrichter: Fabian Münz (Reutlingen)





TSV Oberensingen – TV Pflugfelden 6:1

Tore: 1:0 Simon Brandstetter (30.), 2:0 Patrick Werner (37.), 3:0 Tom Berger (53.), 4:0 Elbasan Emerllahu (58.), 5:0 Simon Brandstetter (64.), 5:1 Lukas Schulz (72.), 6:1 Luca Grosshart (88.)



TuS Geretsried – SpVgg Gröningen-Satteldorf 3:2

Tore: 1:0 Belmin Idrizovic (26.), 1:1 Julian Erhardt (29.), 1:2 Maurice Hagen (31.), 2:2 (56.), 3:2 Srdan Ivkovic (71.)



FC Wangen – TSG Ailingen 2:1

Tore: 1:0 Simon Straub, 2:1 Yannick Huber, 1:1



TSV Harthausen – SSV Reutlingen 0:11

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (24.), 0:3 (25.), 0:4 (30.), 0:5 (43.), 0:6 (49.), 0:7 (53.), 0:8 (56.), 0:9 (59.), 0:10 (66.), 0:11 (82.)



FV Fortuna Heddesheim – SV Fellbach 0:0





ASC Neuenheim – VfR Heilbronn 4:11





FC Wangen – SC Pfullendorf 0:0



BSV 07 Schwenningen – SC Konstanz-Wollmatingen 0:6





TSuGV Großbettlingen – SV Ebersbach/Fils 2:0

Tore: 1:0 Marcel Kühfuß (35.), 2:0 Hannes Willem Schmid (77.)



1. FC Germania Bargau – 1. FC Normannia Gmünd 1:3







TSG Tübingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:2

Tore: 0:1 Nedim Pepic (24. Foulelfmeter), 0:2 Riccardo Scarcelli (30.), 1:2 Jan Rieger (75.), 2:2 Tobias Haux (85.)



SV Böblingen – VfL Pfullingen 0:1





Sportvg Feuerbach – MTV Stuttgart 2:1

Schiedsrichter: Christian Buschmann - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Egzon Sufaj (68.), 1:1 Samet Ceviker (74.), 2:1 Luca Lombardi (88.)



SV Schluchtern – VfB Eppingen 3:3





SV Waldhausen – FC Matzenbach 6:1





SV Kaisersbach – GSV Maichingen 2:7





VfB Stuttgart II – 1. FC Saarbrücken 1:2

Tore: 1:0 Luan Simnica (20.), 1:1 Sebastian Vasiliadis (33.), 1:2 Julian Günther-Schmidt (60.)



SC Geislingen – 1. FC Normannia Gmünd 2:5

Tore: 0:1 Luca Damiano Molinari (6.), 0:2 Alexander Aschauer (18.), 0:3 Joao Victor Silveira Schick (22.), 1:3 Florijan Ahmeti (26.), 2:3 Mohamad Dhainy (27.), 2:4 Luca Damiano Molinari (40.), 2:5 Paul Conradi (88.)



1. Göppinger SV – SpVgg Ansbach 5:1

Schiedsrichter: Matthias Wituschek (Erbach)

Tore: 1:0 Henrick Selitaj (19.), 2:0 Henrick Selitaj (33.), 3:0 Janick Schramm (44.), 3:1 (50.), 4:1 Tyron Profis (71.), 5:1 Emmanuel McDonald (85.)





VfR Stockach – SV Zimmern 4:2



FV Löchgau – TSV Nellmersbach 2:1





FC Luzern – VfB Stuttgart 0:0





FSV Hollenbach – SGV Freiberg 3:1







SV Hohentengen – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:1









1. FC Donzdorf – VfR Aalen 2:1



Sportfreunde Schwäbisch Hall – 1. FC Heidenheim 1:3

Schiedsrichter: Marvin Monninger - Zuschauer: 2100

Tore: 0:1 Mathias Honsak (3.), 0:2 Maximilian Breunig (47.), 0:3 Luka Janes (53.), 1:3 Ali Gökdemir (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Stefan Schimmer (1. FC Heidenheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (52.).



TSV Schornbach – Donzdorfer JC 3:2

Tore: 0:1 Mert Özdemir (15.), 0:2 Mijo Tunjic (45.+1), 1:2 Sait Canberk Ok (45.+3), 2:2 Timo Morawietz (73.), 3:2 Luca Rube (75. Handelfmeter)



FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TV Oeffingen 4:0

Schiedsrichter: Jochen Frey

Tore: 1:0 Nikolaos Dobros (41.), 2:0 Pero Mamic (59.), 3:0 Pero Mamic (66.), 4:0 Kelecti Nkem (75.)



TSG Nattheim – Türkspor Neu-Ulm 0:1





SG Ringschnait / Mittelbuch – TSG Ehingen 1:4

Tore: 1:1 Dominik Pikneev (38.), 1:2 Matija Dobranic (44.), 1:3 Elias Madarac (54. Foulelfmeter), 1:4 Luca Franzoni (59.)



VfR Heilbronn – 1. CfR Pforzheim 3:0

Tore: 1:0 (46.), 2:0 (58.), 3:0 (65.)







SC 04 Tuttlingen – SC Gottmadingen-Bietingen 1:3





SSV Schwäbisch Hall – FC Union Heilbronn 4:4





FC Neenstetten – SG Bettringen 2:3





TSV Straßberg 1903 – TSV Benzingen 3:0







FC Augsburg II – VfR Aalen 2:0





SG Empfingen – SSV Reutlingen 0:1

Tor: 0:1 Riccardo Gorgoglione (72. Foulelfmeter)

---