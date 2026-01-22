Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Danielle Schall-Langfort
Testspiele am Donnerstag: Wo wird am Mittelrhein gespielt?
FuPa präsentiert euch die Testspiele vom 22. Januar 2026
Am Mittelrhein wird wieder gespielt! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.