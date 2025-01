Testspielauftakt im Würmtal - Gräfelfing II trennt sich unentschieden

Die meisten Fußballteams befinden sich noch in der Winterpause und steigen erst in dieser Woche oder in den kommenden Wochen wieder ins Training ein. Die zweite Herrenmannschaft des TSV Gräfelfing bestritt dagegen schon am Sonntag das erste von sechs geplanten Testspielen der Wintervorbereitung – und machte damit den Anfang im Würmtal. Unter der Leitung des neuen Trainers Dariusz Figura (Nachfolger von Thomas Ochsenkühn, wir berichteten) traf der A-Klassist mit einem Aufgebot von 16 Spielern auswärts auf die zweite Mannschaft des FC Phönix Schleißheim, den Tabellenletzten der A-Klasse 2. Die Teams trennten sich am Sonntagmittag in Oberschleißheim mit einem 2:2-Unentschieden.

Dabei gingen die Gastgeber schon in der siebten Minute durch Jeffrey Geble in Führung. Den Ausgleich für Gräfelfing II erzielte gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff der zur Pause eingewechselte Kamil Temporale. Der Angreifer war zum Jahreswechsel wie Trainer Figura vom SV Puchheim gekommen. Per Elfmeter schoss Christian Dötsch die Gäste gut eine Viertelstunde vor Spielende in Front. In der Schlussphase ließ sich der TSV diese Führung aber noch einmal nehmen, Schleißheims Ishmeal Sesay glich in der 84. Minute zum Endstand aus.