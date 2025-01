Testspiel gegen VfR Mannheim im Waldstadion

Am kommenden Samstag, den 25. Januar bestreitet der FC 08 Homburg im Rahmen der Wintervorbereitung ein Testspiel gegen den VfR Mannheim. Die Partie findet um 14 Uhr im Homburger Waldstadion statt.

Nach dem 4:0-Sieg im ersten Vorbereitungsspiel gegen den FV Diefflen am vergangenen Samstag steht für den FCH eine Woche später das nächste Testspiel an. Am kommenden Samstag, den 25. Januar empfangen die Grün-Weißen um 14 Uhr den Oberligisten VfR Mannheim. Nachdem der Spielort aufgrund der aktuellenar, steht nun fest, dass das Spiel im Homburger Waldstadion stattfindet.

Das Stadion ist ab 13:30 Uhr für die Zuschauer geöffnet. Es wird lediglich die Tribüne geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Das Team der Stadionklause sorgt für das leibliche Wohl und bietet dort Getränke und Speisen an.

--