Test statt Ernstfall, Test vor Ernstfall

Am Ende setzte sich doch Gundelfingen gegen Nördlingen durch. – Foto: Walter Brugger

Wenn das Nachholspiel nicht stattfinden kann, testet man eben: So geschehen im Falle des VfB Eichstätt. Weil das Nachholspiel der Regionalliga Bayern nicht stattfinden konnte, probten die Oberbayern final gegen Bayernligisten Kornburg. Nicht die einzige Generalprobe am Samstagnachmittag: Viktoria Aschaffenburg spielte Verbands- aber nicht Bundesland-übergreifend - und die Kickers aus Würzburg gaben richtig Gas...

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "3:0 für Eichstätt - im Großen und Ganzen ist das auch verdient. Wir hätten schon ein Tor verdient gehabt, weil wir offensiv gut unterwegs waren. Eichstätt hat eine sehr gute Mentalität, ist sehr eingespielt und hat vorne sehr gute Lösungen parat. Sie haben sich auf unser System variabel eingestellt. Wir haben einiges ausprobiert und hatten gute Phasen. Es lief nicht alles rund, aber wir nehmen Positives und Negatives mit. Summa summarum ein guter Test. Auch wenn wir bisher nicht auf Rasen waren: Wir sind bereit für nächste Woche, wenn es um Punkte geht!"

Marc Reitmaier (Trainer, Würzburg): "Ein intensives Spiel, in dem wir den Gegner in vielen Phasen kontrolliert haben. Wir haben uns viele Torchancen erspielt - und dann auch sechs Tore erzielt. Die Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir somit umgesetzt - auch wenn wir ab und an nicht den Zugriff hatten, den ich mir vorgestellt habe. Insgesamt ein verdienter letzter Testspiel-Erfolg - nicht mehr und nicht weniger."