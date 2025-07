Test gegen die alte Liebe: »Wusste nicht, wo ich mich hinstellen soll«

Thomas Seidl (Trainer, Dingolfing): "In den ersten 15, 20 Minuten war Hankofen klar überlegen und ging verdient in Führung. Dann sind wir deutlich besser reingekommen und hatten bis zur Pause auch zwei dicke Chancen. Kurz nach der Pause hätte Daniel Hofer den Ausgleich machen müssen. Die letzte halbe Stunde ging wieder klar an Hankofen, das den zweiten Treffer nachlegte und noch zwei, drei klare Dinger hatte. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir hatten dennoch auch gute Phasen, teilweise hat man den Zwei-Klassenunterschied jedoch auch deutlich gesehen."