Tennis Borussia setzt Transferoffensive fort Vier weitere Neuzugänge für die Veilchen

Mit Altin Vrella und Jannik Fippl sollen gleich zwei Spieler die bislang anfällige Hintermannschaft stabilisieren. Im ersten Anlauf schien das gut zu funktionieren - beide standen gegen die Athleten über 90 Minuten auf dem Feld. Vrella ist in der Regionalliga Nordost kein Unbekannter. Der 23-Jöhrige Verteidiger spielte in der vergangenen Saison beim FSV Union Fürstenwalde, war zuletzt in der Regionalliga Bayern bei Illertissen aktiv. Er und sein neuer Mitspieler waren dort noch Gegenspieler, der ein Jahr jüngere Fippl spielte hier in Aubstadt.

Max Düwel, der sich im Mittelfeld wohlfühlt kommt aus dem Norden, wo er zuletzt beim FC St. Pauli II spielte. Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende. Mehr Erfahrung bringt Can Sansar mit. Der Linksaußen spielte schon dort mehrere Vereine in den Regionalligen, zuletzt bei SF Lotte.