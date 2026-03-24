Temür ersetzt Dönmez: „Noch mehr FC Hollywood brauchen wir nicht" Der abstiegsbedrohte Mittelrheinligist trennt sich von Ercüment Dönmez und setzt auf interne Lösung. von Andreas Santner · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schneiders

Bei Teutonia Weiden kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach der kampflosen Spielabsage gegen den Siegburger SV hat der Tabellenvorletzte die Reißleine gezogen und Trainer Ercüment Dönmez sowie Co-Trainer Frank Kohl mit sofortiger Wirkung freigestellt. Es ist bereits der zweite Wechsel an der Seitenlinie in der laufenden Spielzeit – eine Entwicklung, die die chronische Instabilität der Würselener unterstreicht.

Die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen hat nun also personelle Konsequenzen gefordert. Erst im Dezember hatte Ercüment Dönmez das Amt übernommen, doch nach knapp drei Monaten ist das Kapitel bereits wieder beendet. Die nackten Zahlen der Ära Dönmez lesen sich ernüchternd: In sechs Pflichtspielen unter der Regie des B-Lizenz-Inhabers gelang lediglich ein einziger Dreier. Dem gegenüber stehen fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 7:22. Den vorläufigen Tiefpunkt markierte das vergangene Wochenende, als die Teutonia die Partie gegen Siegburg aufgrund von akutem Personalmangel absagen musste – ein Vorgang, der in der Mittelrheinliga Seltenheitswert besitzt und inzwischen mit einer 0:2-Wertung gegen Weiden quittiert wurde.

Temür übernimmt die „Herkulesaufgabe“ Die sportliche Führung hat nun Cemil Temür mit der Leitung der Mannschaft betraut. Temür, der erst im Februar als Sportlicher Leiter installiert wurde, verfügt über die B+-Lizenz und soll den Karren nun vorerst selbst aus dem Dreck ziehen. Eine externe Lösung wurde angesichts des engen Zeitplans und der prekären Lage verworfen. Temür selbst blickt mit gemischten Gefühlen auf seine neue Doppelrolle: „Am Sonntag haben wir die Mannschaft darüber informiert, dass Ercüment Dönmez nicht mehr Trainer ist. Das Verhältnis zwischen Team und Trainer war zerrüttet. Ich persönlich habe mich noch dafür eingesetzt, dass die Trainer weitermachen, deshalb tut mir die Entscheidung auch menschlich weh. Letztlich wurde sie aber vom Hauptvorstand getroffen. Wir werden jetzt von Woche zu Woche schauen. Ich übernehme zunächst das Traineramt. Es gab zwar ein, zwei Kandidaten, aber ein neuer Trainer braucht Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen – und diese Zeit haben wir aktuell nicht.“