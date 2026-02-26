Teisbach fordert "Spiele" heraus - Vornbach-Partie auf Kippe

Die SpVgg Landshut (in weiß) tritt als klarer Favorit beim FC Teisbach an – Foto: Norbert Herrmann

Mit einem reduzierten Programm startet die Landesliga Mitte ins Kalenderjahr 2026. Am 23. Spieltag ist der 1. FC Passau zum Zuschauen verdammt, denn der Platz des TB 03 Roding ist noch nicht bespielbar. Ob das Niederbayern-Derby zwischen der DJK Vornbach und dem TSV Seebach ausgetragen werden kann, ist äußerst fraglich. Der SC Luhe-Wildenau möchte seine Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden unbedingt durchziehen. Definitiv im Einsatz sein werden der FC Dingolfing, der auf heimischen Kunstrasen den TSV Bad Abbach zu Gast hat, sowie am späten Sonntag-Nachmittag der TSV Bogen, der auf dem Kunstgrün am Straubinger Peterswöhrd, den FC Tegernheim erwartet. Ebenfalls erst am Sonntag muss der Leader SpVgg Landshut beim FC Teisbach ran.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Nach einer wilden Vorbereitung, bei der wir viel improvisieren mussten, freuen wir uns darauf, dass es nun endlich losgeht und wir jetzt wieder im gewohnten Rhythmus trainieren und spielen können. Mit Eggenfelden erwartet uns direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Vor allem in der Offensive sind sie mit Schie und Stoller sehr gut besetzt. Für uns geht es darum, geschlossen und diszipliniert aufzutreten und die individuellen Fehler abzustellen, die uns durch die Vorbereitung begleitet haben. Zudem wollen wir die positiven Eindrücke aus dem Trainingslager mit ins erste Spiel nehmen. Wenn uns das gelingt, bin ich guter Dinge, dass wir die Punkte in Oberwildenau behalten können. Das ist auch ganz klar unser Ziel fürs Wochenende." Personalien: Noch kehrt niemand von den Langzeitverletzten zurück. Zudem fallen mit Julian Kiener und Xavier Siemski zwei weitere Offensivkräfte verletzungsbedingt aus.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir hatten eine schwierige Vorbereitung, die neben den winterlichen Bedingungen von zahlreichen Wehwehchen und Krankheiten geprägt war. Zum Abschlusstraining können wir das erste Mal auf Naturrasen gehen. In Luhe-Wildenau haben wir gleich ein sehr schweres Spiel zu bestreiten. Wir haben den Gegner gut analysiert und werden gewappnet sein. Wichtig wird sein, dass wir uns in Sachen Cleverness und Abgebrühtheit weiter verbessern. Wir fahren nicht nach Luhe-Wildenau, um dort leer auszugehen, sondern streben dort einen Punktgewinn an.“





Personalien: Neben Leroy Horländer, der sich das Kreuzband gerissen hat, fehlt auch Ankido Abraham. Ob Luca Hübner mit von der Partie ist, entscheidet sich erst kurzfristig.









Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:00 PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Grundsätzlich hatten wir eine gute Vorbereitung. Leider haben sich aber nun hinten raus wieder ein paar Spieler verletzt und die Optionen sind dadurch weniger geworden. Dennoch steht uns ein schlagkräftiger Kader zur Verfügung und wir wollen gegen Bad Abbach mit einem Dreier ins Fußballjahr 2026 starten. Allerdings wird das ein hartes Stück Arbeit, denn wir treffen auf eine sehr unangenehm zu bespielende Mannschaft, die nicht umsonst als Aufsteiger schon bemerkenswerte 30 Punkte geholt hat.“



Personalien: Neben den Dauerpatienten müssen Frode Füllner, Tim Justvan und Lucas Stachowski ersetzt werden. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Christoph Laimer, der sich bei der Trainingseinheit am Dienstag gezerrt hat. Routinier Ben Kouame konnte krankheitsbedingt nicht trainieren und hinter seinem Mitwirken steht ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem angeschlagenen Lukas Wimmer. Zumindest Max Wilhelm dürfte wieder eine Option sein und auch der zuletzt beruflich verhindert Marlon Nicklas ist wieder dabei.



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): "Nach einer intensiven Vorbereitung fühlen wir uns bestens gerüstet für das Auswärtsspiel in Dingolfing. Der Schwerpunkt der gesamten fünfwöchigen Vorbereitung lag klar auf Fitness und Athletik. Dank unseres Kunstrasenplatzes konnten wir darüber hinaus auch intensiv an Technik und Taktik arbeiten. Was uns diese intensive Phase tatsächlich gebracht hat, wird sich nun am kommenden Wochenende beim schweren Auswärtsspiel zeigen. Mit Dingolfing erwartet uns gleich ein Tabellennachbar, der mit allen Wassern gewaschen ist und sich in der Winterpause nochmals gezielt verstärkt hat. Wir kennen die Stärken und Schwächen unseres Gegners genau. Über einen Auswärtspunkt wären wir sehr zufrieden.“



Personalien: Verzichten muss Spielertrainer Simon Sigl aus unterschiedlichsten Gründen auf Max Legler, Felix Fuss, Tim Pillmeier, Florian Gierstorfer, David Schraml, Sebastian Pfann, André Dod und Nico Nefe. Hinter dem Einsatz von Michael Drechsler steht noch ein Fragezeichen – er kehrt erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurück.





Der TSV Seebach steht bei der DJK Vornbach vor einer hohen Auswärtshürde – Foto: Harry Rindler









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Mit Seebach erwartet uns gleich ein richtiger Härtetest, der zeigen wird, wo wir nach der Winterpause aktuell stehen. Ob gespielt werden kann, ist allerdings mehr als fraglich."



Personalien: Es gibt noch ein paar Unklarheiten. Fest steht, dass Quirin Bruckbauer und Florian Ruhhammer nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein werden.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Wir haben in den vergangenen Wochen hervorragend gearbeitet und gehen mit einem guten Gefühl in die Restrückrunde. In Vornbach bekommen wir es mit einem Gegner zu tun, der sehr heimstark ist und ein paar richtig gute Einzelspieler in seinen Reihen hat. Das wird eine Partie, die über die Mentalität entschieden wird. Entsprechend stellen wir uns auf einen heißen Kampf ein. Wenn wir vorne dabeibleiben wollen, müssen wir etwas holen."



Personalien: Bis auf Alexander Heindl und Thomas Lösl sind alle Akteure einsatzbereit.





So., 01.03.2026, 17:00 Uhr TSV Bogen Bogen FC Tegernheim Tegernheim 17:00 PUSH



Der Bericht zur aktuellen Lage beim TSV Bogen





Thomas Schneider (FC Tegernheim): "Wie bei den meisten anderen Vereinen auch, verlief auch bei uns die Vorbereitung sehr kompliziert. Wir konnten kein Training bei uns daheim abhalten, mussten daher viel umplanen und improvisieren. Doch die Jungs haben das mitgetragen und extrem gut mitgezogen. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht, und gehen optimistisch ins erste Spiel. Gleichzeitig wissen wir um die Stärken von Bogen. Im Endeffekt ist es ein direkter Konkurrent und wir wollen unbedingt punkten, um erfolgreich ins neue Jahr zu starten.“ Personalien: Dauerpatient Benedikt Albrecht hat sich im Training zurückgemeldet, ein Einsatz käme jedoch noch zu früh. Ansonsten beklagte der FCT unter der Woche mehrere kranke und angeschlagene Spieler, die aber bis Sonntag alle wieder fit sein sollten.





So., 01.03.2026, 14:30 Uhr FC Teisbach Teisbach SpVgg Landshut SpV Landshut 14:30 live PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Landshut, Luhe-Wildenau, Dingolfing und Burglengenfeld, da kommt in den kommenden Wochen mal so richtig Qualität auf uns zu. Mit der Partie gegen die "Spiele" steht zu Beginn gleich die größtmögliche Aufgabe an. Wir haben nichts zu verlieren und wollen - zusammen mit unseren Fans - den Spitzenreiter möglichst ein bisschen ärgern." Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Benedikt Grassinger und Onur Ünce fehlen verletzungsbedingt. Lukas Meindl befindet sich noch im Aufbautraining.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Im Pokal haben wir gegen eine sehr gute Wasserburger Mannschaft verloren. Dennoch war es unsererseits ein guter Auftritt, was die Intensität und Einstellung anbelangt. Jetzt freuen wir uns auf den Auftakt der Frühjahrsrunde und treffen mit dem in der Winterpause vielversprechend verstärkten FC Teisbach auf ein Team, das uns alles abverlangen wird. Dementsprechend müssen wir von Beginn an voll da sein. Um mit einem guten Gefühl in die weiteren Partien zu gehen, ist ein erfolgreicher Start wichtig."



Personalien: Noch ungewiss ist das Mitwirken von Tobias Steer. Ansonsten gibt es keine fixen Ausfälle.











Die Absage des TB 03 Roding gegen den 1. FC Passau wird erst am Freitag offiziell gemacht. Die Dreiflüssestädter wissen aber bereits Bescheid, dass am Esper nichts geht und bestreiten am Donnerstagabend ein Testspiel gegen den TSV Mauth.