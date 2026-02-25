Platz unbespielbar: Bogen weicht zum Auftakt nach Straubing aus Der Landesligist trägt auf dem neuen Kunstrasenplatz der Gäubodenstadt seine erstes Punktspiel nach der Winterpause aus von Thomas Seidl · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

Bogens Trainer Max Bachl-Staudinger weicht mit seinem Team nach Straubing aus – Foto: Charly Becherer

Zwar geht das Thermometer in den kommenden Tagen gehörig nach oben, doch der frostige und lange Winter hat seine Spuren hinterlassen. Im städtischen Stadion des TSV Bogen geht noch nichts und deshalb haben die Verantwortlichen des Tabellendreizehnten der Landesliga Mitte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Auftaktpartie gegen den FC Tegernheim über die Bühne bringen zu können. Die Rautenstädter weichen nach Straubing aus und tragen dort am Sonntag (Anstoß: 17 Uhr) ihr Match auf dem im Vorjahr eingeweihten Kunstrasenplatz am Peterswöhrd aus.

"Wir nehmen bereits zwei Nachholspiele mit ins Frühjahr und deshalb wäre ein weiterer Ausfall fatal. Daher haben wir uns für die Option in Straubing entschieden", erklärt Bogens Neu-Coach Max Bachl-Staudinger die sicherlich nicht alltägliche Aktion. In den letzten Wochen absolvierten Winter, Kraskov und Kameraden schon ein Testspiel und einige Trainingseinheiten auf dem nagelneuen Kunstgrün. "Ich sehe bezüglich der Spielstätte keinen Vorteil für uns. Tegernheim wird sicherlich in den letzten Wochen auch das eine oder andere Mal auf Kunstrasen gewesen sein", meint Bachl-Staudinger, der sich gegen den Tabellennachbarn auf eine ganz enge Partie einstellt: "Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Für uns wäre es enorm wichtig, gut reinzukommen. Ein Sieg wäre natürlich top, ein Punkt aber auch in Ordnung."





