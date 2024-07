Teamcheck 1. FC Heiningen: Neustart nach Doppelabstieg

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison sind für den Verein ein echtes Highlight. „Die neu formierte Mannschaft bereitet uns bereits vor Rundenstart viel Freude und wir gehen voller Zuversicht in die neue Saison“, so Rees. Das Team hat sich gut entwickelt und zeigt bereits vor Saisonbeginn eine positive Dynamik.

Positive Entwicklung der gesamten Mannschaft

Timo Rees lobt die gesamte Mannschaft für ihre beeindruckende Entwicklung: „Viele Spieler haben trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung, unter anderem auch in höheren Ligen, sammeln können. Darauf wollen wir in der anstehenden Runde aufbauen und ein gutes Kollektiv an den Start bringen.“ Diese Erfahrung und die jugendliche Energie sollen das Team in der kommenden Saison tragen.

Ziele für die kommende Spielzeit: Zusammenhalt und sportliche Weiterentwicklung

Nach einer umfassenden Neuausrichtung des Kaders sowie des Trainerteams und der sportlichen Leitung will der Verein keine konkreten Ziele ausgeben. „Das komplette Team soll sich schnell zusammenfinden und auf dem Platz, aber auch neben dem Platz als eine Einheit agieren. Die sportlichen Ziele wird sich die Mannschaft dann selbst setzen und wir sind uns sicher, dass dieses Ziel ‚nicht nur‘ Klassenerhalt heißen wird“, betont Rees. Der Verein setzt auf eine selbst bestimmte Zielsetzung durch die Mannschaft und möchte keinen unnötigen Druck aufbauen.

Meisterschaftsfavoriten der Liga

Als Meisterschaftsfavoriten der Bezirksliga Neckar/Fils nennt Rees den 1. FC Eislingen und den SV Ebersbach. Beide Mannschaften haben sich in der Vergangenheit stark präsentiert und werden auch in der kommenden Saison als ernsthafte Konkurrenten angesehen.

Personelle Veränderungen: Abgänge und Neuzugänge

Der 1. FC Heiningen hat einige personelle Veränderungen zu verzeichnen. Zu den Abgängen gehören Spieler wie Ali Yilmaz, Ali Aydogdu und Servet Isik. Neue Spieler wie Janis Ascherl, Paul Heer und Kevin Marton verstärken das Team. Zudem wurde das Trainerteam neu aufgestellt, wobei Dominik Mader als neuer Trainer und Oliver Hrabar als neuer sportlicher Leiter fungieren.

Fußball-Regeländerung: Positives Beispiel von der EM

Eine Regel, die Timo Rees gerne im Fußball geändert sehen würde, ist die neue Regelung bei der EM, dass nur der Spielführer mit dem Schiedsrichter sprechen darf. „Das Meckern und Beanstanden jeglicher Entscheidungen der Unparteiischen hat längst überhandgenommen und muss unterbunden werden“, erklärt Rees. Er sieht dies als wichtigen Schritt, um den Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zu wahren und das Spiel fairer zu gestalten.

