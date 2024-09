TBV Lemgo II unterliegt gegen TuS Leopoldshöhe

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Leopoldshöhe

Wettbewerb: Kreisliga A Lemgo

Spieltag: 5

Spielbericht: TuS Leopoldshöhe gegen TBV Lemgo II 3:1 (0:0)

Leopoldshöhe. Ein zufriedenstellendes Heimspiel dürfen die Besucher des Leopoldshöher Sportzentrums am Sonntag verfolgen. Mit 3:1 setzen sich die Leopoldshöher souverän gegen die Gäste aus Lemgo durch. Schiedsrichter Seyfullah Partlak (Bad Salzuflen) ist schwer beschäftigt. Alles in Allem sieben Karten inklusive zwei Platzverweise kommen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Die erste Halbzeit sieht keine Tore und die Teams gehen unentschieden in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel landet Jannes Knecht den ersten Treffer und setzt die Gäste unter Druck (49). Direkt im Anschluss folgt auch schon ein weiteres Tor durch Marc Reh (53). Der Siegeszug der Leopoldshöher bricht nicht ab. Minute 60: Leopoldshöhe trifft ein weiteres Mal. Diesmal locht Leon-Kilian Wandmacher ein.

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Marian Gamm wird eingesetzt für Gero Wittner und Jan-Moritz Reh für Ermiyas Amdemichael. Auf der Gastseite verlässt für Jan-Mika Gatzke den Platz.

Das letzte Tor der Partie fällt 24 Minuten nach Wiederanstoß: Zielsicher befördert Jonas Hildebrand den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und erzielt ein Gegentor für die Elf aus Lemgo (69). Die Lemgoer rutschen auf Platz neun ab.

Tore fallen keine mehr, langweilig ist der Rest des Spiels deswegen nicht. Der TuS Leopoldshöhe wird noch einmal mit Gelb verwarnt und muss in Spielminute 70 einen Spieler vom Platz schicken. Die Gegner vom TBV Lemgo II beenden die Partie mit einer weiteren Gelben Karte (83).

Die Aufstellungen: TuS Leopoldshöhe - TBV Lemgo II

TuS Leopoldshöhe: Gero Wittner (19), Marc Reh (23), Andre-Pascal Bultmann (1), Till Niklas Rogalski (11), Michel Meckelmann (7), Laurens Henkel (14), Ermiyas Amdemichael (12), Benjamin Holt (6), Jannes Knecht (5), Marvin Mathuse (21), Leon-Kilian Wandmacher (10)

TBV Lemgo II: Lukas Sebastian Dos Santos Pereira (7), Yusa Sahin (22), (17), Corc Akurt (18), Jonas Hildebrand (11), Muhammed Eyigün (34), Ali Mohammed (9), Fabio Hildebrand (3), Lukas Karaoglanoglu (8), Jason Jansen (10), Vitali Rachlinski (19)

Schiedsrichter: Seyfullah Partlak (Bad Salzuflen)

Assistent: Maik Braunsdorf

Assistent: Marco Schröder



Themenseite: Kreisliga A Lemgo

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.